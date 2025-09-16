Фінтех-компанія Revolut збільшила доходи на 46% до 1,01 млрд фунтів стерлінгів ($1,4 млрд) у другому кварталі порівняно з 694 млн фунтів стерлінгів за той же період 2024 року. Про це пише Bloomberg 16 вересня.

Деталі

Результати свідчать, що Revolut продовжує стрімко нарощувати доходи, розширюючи свою присутність на нових ринках та залучаючи понад 60 млн клієнтів по всьому світу, пише видання. Окрім діяльності в Європі, компанія вийшла на ринки Латинської Америки, Близького Сходу та Азії, прагнучи стати одним із трьох провідних фінансових додатків на кожному ринку.

Згідно з документами, зростання доходів компанії прискорилося в останні місяці. У липні Revolut отримала 373 млн фунтів стерлінгів, а в серпні – 410 млн фунтів стерлінгів. Такі результати дозволяють компанії прогнозувати річний дохід у розмірі понад 4,1 млрд фунтів стерлінгів. Для порівняння, минулого року Revolut заробила 3,1 млрд фунтів стерлінгів, досягнувши рекордного прибутку до оподаткування в 1,1 млрд фунтів стерлінгів.

За інформацією джерел Bloomberg, кінцевий термін для висловлення зацікавленості в участі в новому раунді фінансування спливає цього тижня. Внутрішньо цей раунд фінансування має кодову назву «Project Athens».

Контекст

Revolut повідомила інвесторам, що частина коштів від первинного залучення може бути використана для придбання банку в США, що сприятиме значному зростанню компанії в цій країні, зазначив один із джерел. Раніше Bloomberg повідомляв, що Revolut ще визначається, чи здійснювати поглинання, чи подавати заявку на отримання власної банківської ліцензії.

Компанія також публічно оголосила про плани інвестувати понад $500 млн у США в найближчі роки, що дозволить створити сотні робочих місць. Ці плани були оприлюднені напередодні державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії.

«Сполучені Штати є ключовим елементом нашої стратегії глобального зростання», — заявив генеральний директор Нік Сторонскі в суботу.

Раніше повідомлялося, що Revolut веде переговори з працівниками щодо окремої угоди, яка дозволить їм продати свої акції компанії за оцінкою в $75 млрд. Минулого місяця компанія також запропонувала викупити до 10% акцій у відповідних інвесторів у рамках тендерної пропозиції.