Rheinmetall поставить Україні ще 180 000 боєприпасів для зенітних установок Gepard, які ППО використовує проти «шахедів»

Міністерство оборони України домовилось із компанією Rheinmetall про постачання додаткових 35-мм боєприпасів для зенітної установки Gepard, повідомляє пресслужба німецького концерну 6 січня. Нове замовлення включає 180 000 снарядів HEI-T (фугасно-запальні з трасером) та було заброньовано у грудні 2024 року.
Gepard виявився ефективним у боротьбі з іранськими дронами-камікадзе типу Shahed, які Росія активно використовує для атак на українську інфраструктуру.
Ключові факти
- Rheinmetall не озвучує точну вартість замовлення, яке фінансується Німеччиною.
- Початок поставок очікується у 2026 році.
- Замовлені боєприпаси можуть використовуватись для боротьби з різними повітряними цілями, такими як безпілотники. Вони вироблятимуться на заводі Rheinmetall в Унтерлюс. Через зростання попиту на 35-мм боєприпаси виробничу лінію на обʼєкті було перебудовано навесні 2023 року.
- Станом на 6 січня Німеччина передала Україні 55 зенітних установок Gepard, які були зняті з озброєння Бундесвером. Ще у лютому 2023 року Rheinmetall отримала замовлення на постачання 300 000 снарядів Gepard до України.
Контекст
У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Так, в угоді зафіксовано, що у 2024 році Німеччина надасть кошти на військову допомогу Україні на загальну суму понад €7 млрд, що значно посилить українську армію. ФРН продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом усього строку дії документа.
23 грудня 2024-го Німеччина надіслала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого входять системи IRIS-T, пускові установки Patriot, дрони та інше.
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