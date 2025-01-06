Rheinmetall поставить Україні ще 180 000 боєприпасів для зенітних установок Gepard, які ППО використовує проти «шахедів»

Міністерство оборони України домовилось із компанією Rheinmetall про постачання додаткових 35-мм боєприпасів для зенітної установки Gepard, повідомляє пресслужба німецького концерну 6 січня. Нове замовлення включає 180 000 снарядів HEI-T (фугасно-запальні з трасером) та було заброньовано у грудні 2024 року.

Gepard виявився ефективним у боротьбі з іранськими дронами-камікадзе типу Shahed, які Росія активно використовує для атак на українську інфраструктуру.