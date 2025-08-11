Немецкий оборонный гигант Rheinmetall планирует со следующего года начать производство 155-мм артснарядов в Украине, однако признает: чрезмерная бюрократия тормозит строительство завода, пишет German Aid to Ukraine .

Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что бюрократические процедуры в Украине «очень, очень высоки» и влияют на скорость реализации проекта.

Он сравнил темпы строительства с немецким заводом в Унтерлюсе: оба объекта начали возводить одновременно, но в Германии работы уже завершены, тогда как в Украине еще продолжаются.

Несмотря на бюрократические преграды в Rheinmetall считают, что производство в Украине стартует в следующем году, как было запланировано.

Проект предусматривает производство 150 000 снарядов в год, но украинская сторона хочет удвоить мощности до 300 000 после запуска, отметило издание.

Неназванный представитель другой немецкой оборонной компании подтвердил проблему с бюрократией в Украине, но не согласился, что создание аналогичного предприятия в Германии может быть проще.

Недовольство скоростью реализации проекта может исходить из желания компании ускорить строительство, а не для объяснения задержки реализации проекта, отметило Defense Express.

Контекст

Под руководством Армина Паппергера немецкая оборонная компания Rheinmetall подорожала в 18 раз с начала войны. Концерн снабжает Украину бронетехникой и боеприпасами, но стал мишенью российских диверсий.

В конце июля прошлого года Rheinmetall заключил соглашение с украинским правительством на строительство завода по производству боеприпасов в Украине. Заказ предусматривает полную техническую оснастку завода и его ввод в эксплуатацию. Общая стоимость проекта оценивается в пределах от €100 млн.

Rheinmetall уже запустил совместное украинское предприятие по обслуживанию бронетехники и планирует локализовать производство БМП Lynx. Последняя еще проходит испытания у украинских военных.