Міністерство оборони Нідерландів підписало контракт із дочірньою компанією Rheinmetall Defence Nederland BV на постачання Україні 20 машин Ermine, йдеться у повідомленні оборонного концерну 25 червня. Машини призначені для евакуації поранених.

Ключові факти

Транспортні засоби мають бути поставлені українським збройним силам у 2026 році, посилюючи їхні можливості щодо евакуації поранених поблизу лінії фронту.

«Ми вдячні за довіру до наших можливостей. Ermine – це інноваційне та ефективне рішення для сучасного поля бою», – наголосив генеральний директор Rheinmetall Defence Nederland BV Коен ван Леувен.

Модульне сімейство Ermine в даний час складається з UGV (наземний дрон), баггі з бічною посадкою та квадроцикла. Варіанти, які зараз замовляються, є пілотованими або безпілотними наземними транспортними засобами.

Завдяки гібридній технології машина може перевезти до однієї тонни корисного навантаження, дальність їзди становить понад 1000 км залежно від конфігурації машини.

Компанія заявляє, що цей контракт знаменує першу значну віху для Ermine, надає підтримку збройним силам України, а також сприятиме розвитку оборонної промисловості Нідерландів.

Фото: Rheinmetall

Контекст

Нідерланди оголосили, що нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму близько €175 млн. До пакету входять 100 радарів для виявлення безпілотників, які здатні фіксувати дрони та передавати дані системам ППО для їхнього знищення. Постачання радарів планують завершити до кінця 2025 року.

Крім того, повідомлялося, що Україна отримає 20 модульних безпілотних машин Ermine CASEVAC для евакуації поранених.

Додатково Нідерланди виділять €80 млн на підтримку Коаліції дронів, до якої раніше країна вже внесла €20 млн.