Ринок приватного капіталу в 2024 році почав відновлюватися. Головне з дослідження McKinsey

Після двох років невизначеності ринок приватного капіталу (private equity, PE) почав демонструвати ознаки відновлення у 2024 році. Головними драйверами стали зростання кількості угод, збільшення виходів з інвестицій та зниження вартості фінансування. Проте галузь ще не подолала всі виклики – інвестори залишаються обережними, а структура ринку змінюється під впливом нових факторів. Про це йдеться у дослідженні McKinsey & Company.

Ключові факти

Фондові надходження залишаються слабкими. Загальний обсяг залучених коштів у традиційних фондах знизився на 24% у порівнянні з 2023 роком. Це третій рік поспіль, коли інвестори скорочують свої вкладення у PE. Фонди, які залучали кошти у 2024 році, перебували на ринку в середньому 21,9 місяця – рекордно довгий період. Найбільші гравці втратили частину ринку – середні фонди ($1–5 млрд) зберегли свої позиції, а дрібні фонди постраждали найбільше.

Загальний обсяг залучених коштів у традиційних фондах знизився на 24% у порівнянні з 2023 роком. Це третій рік поспіль, коли інвестори скорочують свої вкладення у PE. Фонди, які залучали кошти у 2024 році, перебували на ринку в середньому 21,9 місяця – рекордно довгий період. Найбільші гравці втратили частину ринку – середні фонди ($1–5 млрд) зберегли свої позиції, а дрібні фонди постраждали найбільше. Великі угоди повертаються. Загальна вартість угод зросла на 14%, до $2 трлн, що зробило 2024 рік третім найактивнішим в історії private equity. Великі угоди вартістю понад $500 млн зросли на 37%, що свідчить про повернення великих інвесторів. У Європі спостерігається ріст P2P-угод (public-to-private transactions) на 65%, що вказує на зростання інтересу до викупу публічних компаній.

Загальна вартість угод зросла на 14%, до $2 трлн, що зробило 2024 рік третім найактивнішим в історії private equity. Великі угоди вартістю понад $500 млн зросли на 37%, що свідчить про повернення великих інвесторів. У Європі спостерігається ріст P2P-угод (public-to-private transactions) на 65%, що вказує на зростання інтересу до викупу публічних компаній. Ринок виходів з інвестицій оживає. Загальна вартість екзитів зросла на 7,6%, до $813 млрд, вперше за два роки. Найактивнішими стали вторинні продажі між фондами (sponsor-to-sponsor deals) – їхня кількість зросла на 10%, а загальна вартість – на 16%. IPO залишаються слабкими – їхня кількість скоротилася на 20%, а загальна вартість – на 7%.

Загальна вартість екзитів зросла на 7,6%, до $813 млрд, вперше за два роки. Найактивнішими стали вторинні продажі між фондами (sponsor-to-sponsor deals) – їхня кількість зросла на 10%, а загальна вартість – на 16%. IPO залишаються слабкими – їхня кількість скоротилася на 20%, а загальна вартість – на 7%. Фінансування угод стало дешевшим. Вартість позикового капіталу знизилася, що спростило умови для викупів компаній. Сума нових кредитів для PE-компаній майже подвоїлася у 2024 році. Медіанне кредитне плече (net debt/EBITDA) зросло до 4,1x, що свідчить про поступове повернення ринку до більш ризикованих операцій.

Вартість позикового капіталу знизилася, що спростило умови для викупів компаній. Сума нових кредитів для PE-компаній майже подвоїлася у 2024 році. Медіанне кредитне плече (net debt/EBITDA) зросло до 4,1x, що свідчить про поступове повернення ринку до більш ризикованих операцій. Азія залишається слабкою ланкою. Фонди в Азії залучили на 32% менше коштів у 2024 році, ніж роком раніше. Загальна сума активів під управлінням в регіоні зменшилася на 5,5%. Особливо великий відтік спостерігається у Китаї, що стримує загальне зростання private equity в Азії.

Тенденції, які формують майбутнє private equity

Зростання ролі великих угод. Угоди вартістю понад $500 млн тепер становлять більшу частку ринку – великі інвестори повертаються. Драйвером зростання є покращені умови фінансування – зниження кредитних ставок стимулює великі buyout-угоди. Це свідчить про відновлення довіри великих гравців до ринку після періоду турбулентності.

Угоди вартістю понад $500 млн тепер становлять більшу частку ринку – великі інвестори повертаються. Драйвером зростання є покращені умови фінансування – зниження кредитних ставок стимулює великі buyout-угоди. Це свідчить про відновлення довіри великих гравців до ринку після періоду турбулентності. Фонди змінюють підходи до залучення капіталу. Збільшується частка приватних інвесторів та високостатусних клієнтів, які раніше не мали доступу до PE-інвестицій. Фонди шукають альтернативні форми фінансування, зокрема через співінвестиції та окремі керовані рахунки (separately managed accounts – SMAs). Традиційне залучення капіталу стає складнішим, особливо для нових гравців на ринку.

Збільшується частка приватних інвесторів та високостатусних клієнтів, які раніше не мали доступу до PE-інвестицій. Фонди шукають альтернативні форми фінансування, зокрема через співінвестиції та окремі керовані рахунки (separately managed accounts – SMAs). Традиційне залучення капіталу стає складнішим, особливо для нових гравців на ринку. Збільшення термінів володіння активами. Середній термін утримання компаній у PE-портфелях зріс до 6,7 років – максимуму за два десятиліття. Фонди менш охоче продають активи через високі оцінки компаній, що залишаються на балансі, а також складнощі з пошуком покупців. 61% buyout-активів перебувають у власності фондів більше чотирьох років – це рекордний рівень.

Середній термін утримання компаній у PE-портфелях зріс до 6,7 років – максимуму за два десятиліття. Фонди менш охоче продають активи через високі оцінки компаній, що залишаються на балансі, а також складнощі з пошуком покупців. 61% buyout-активів перебувають у власності фондів більше чотирьох років – це рекордний рівень. Посилення ролі операційних покращень у створенні вартості. Протягом останніх 10 років 61% доходів PE-фондів забезпечували фінансові фактори (левередж та мультиплікація оцінки). У 2024 році фонди змушені більше зосереджуватися на зростанні прибутку та оптимізації бізнесу замість простої купівлі та перепродажу. Інвестиції в цифрову трансформацію, автоматизацію та AI-ініціативи стають ключовими інструментами створення вартості.

Протягом останніх 10 років 61% доходів PE-фондів забезпечували фінансові фактори (левередж та мультиплікація оцінки). У 2024 році фонди змушені більше зосереджуватися на зростанні прибутку та оптимізації бізнесу замість простої купівлі та перепродажу. Інвестиції в цифрову трансформацію, автоматизацію та AI-ініціативи стають ключовими інструментами створення вартості. Вплив геополітики та макроекономічних факторів. Невизначеність щодо тарифів, інфляції та глобальних ринків змушує фонди враховувати додаткові ризики при укладанні угод. Фокус на ESG-зобов’язання зростає – інвестори дедалі частіше очікують, що фонди враховуватимуть екологічні та соціальні фактори у своїх стратегіях. Ринок стає більш поляризованим: сильні гравці нарощують активи, тоді як слабші фонди стикаються з проблемами залучення капіталу.

Контекст

Попри позитивні зрушення, private equity ще не повернувся до пікових показників. Фонди змушені бути гнучкішими у стратегіях виходу, а інвестори – обережнішими у виборі фондів. Очікується, що у 2025 році посилиться конкуренція за якісні активи, особливо в секторах технологій та фінансових послуг.

Аналітики прогнозують збільшиться кількість угод P2P та carve-outs, оскільки інвестори шукатимуть вигідні можливості серед публічних компаній.

Фонди продовжать адаптуватися до нового середовища – впроваджуватимуть технологічні покращення та шукатимуть нові канали залучення капіталу, зазначається у дослідженні.