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Майбутнє ШІ. Amazon, Google, Meta та Microsoft планують інвестувати у ШІ $300 млрд. Чи поділяє ринок їх ентузіазм? Розбір WSJ та FT

Юрій Самусенко /з особистого архіву
Юрій Самусенко
Forbes

2 хв читання

Amazon, Google, Meta, Microsoft, DeepSeek /Shutterstock

$320 млрд планують інвестувати в ШІ світові технологічні гіганти. Чи виправданий такий ентузіазм? Фото Shutterstock

Глобальні технологічні гіганти Amazon, Microsoft, Alphabet (Google) і Meta продовжують нарощувати інвестиції в ШІ. У 2025 році їх капіталовкладення можуть перевищити $320 млрд, що є безпрецедентним показником для ринку. Це продовження тренду, який розпочався у 2023 році, коли витрати цих компаній зросли на 63% і досягли $151 млрд, а у 2024 році вони склали вже $246 млрд. The WSJ та Financial Times проаналізували динаміку збільшення інвестицій цих компаній у нові дата-центри.

Світові компанії збільшують інвестиції в ШІ-інфраструктуру, щоб підтримати домінування у сфері великих мовних моделей і хмарних сервісів. Amazon очолив рейтинг інвесторів у 2025 році, прогнозуючи понад $100 млрд витрат на інфраструктуру, що суттєво перевищує торішні $77 млрд і більше ніж удвічі перевищує рівень 2023 року у $48 млрд.

Meta, своєю чергою, планує витратити $60-65 млрд на ШІ, що на 70% більше за прогнози аналітиків. Microsoft надалі інвестуватиме $80 млрд у хмарні ШІ-центри даних, тоді як Google планує виділити $75 млрд на ШІ-інфраструктуру, коли торішні витрати складали $53 млрд.

ШІ, Amazon, Microsoft, Alphabet (Google) і Meta /Адаптація з WSJ

Як Big Tech інвестував в ШІ з 2020 до 2024 року щоквартально Фото Адаптація з WSJ

Ризики та скептицизм інвесторів

Не всі інвестори поділяють ентузіазм технологічних гігантів. Зростає занепокоєння щодо очікуваного прибутку від подібних інвестицій. Наприклад, Alphabet втратила $200 млрд ринкової капіталізації після слабших результатів зростання хмарного бізнесу Google. Аналогічно, Microsoft також втратила $200 млрд ринкової вартості через аналогічні побоювання.

Однією з головних загроз для американських компаній став вихід на ринок китайського ШІ-стартапу DeepSeek, який у січні 2025 року представив модель R1. Вона може конкурувати з розробками OpenAI та Google, використовуючи дешевші та менш потужні процесори. Акції Nvidia як результат втратити 17% вартості, а капіталізацію – $600 млрд за один день.

«Ентузіазм навколо Magnificent Seven змінюється скепсисом», – каже Джим Тірні з AllianceBernstein. Він додає, що інвестори починають вимагати реальних доказів ефективності ШІ-інвестицій.

Попри сумніви, керівники Big Tech переконані, що ставка на ШІ є виправданою. «Ми інвестуємо $80 млрд у розвиток Azure, тому наші клієнти можуть покластися на Microsoft», – каже гендиректор Microsoft Сатья Наделла. Марк Цукерберг теж розповідає, що масштабні інвестиції в ШІ дадуть Meta перевагу над конкурентами. 

Його компанія досі є однією з небагатьох, яка вже демонструє ефективність вкладень у ШІ. Завдяки покращенню алгоритмів рекламного таргетингу прибутковість Facebook та Instagram зростає. Водночас Google постає перед труднощами, оскільки ШІ-інтеграція в пошукові запити може негативно вплинути на традиційну рекламу. Попри це дохід від реклами Google зріс на 13% до $54 млрд лише за останні три місяці 2024 року, каже Марк Шмулік, аналітик Bernstein.

Microsoft, ШІ /Getty Images

Microsoft планує в майбутньому інвестувати $80 млрд у хмарні ШІ-центри даних. Це найбільша інвестиція серед Big Tech. Фото Getty Images

Монополія Big Tech та майбутнє ШІ

Капітальні витрати Magnificent Seven у 2024 році зросли на 40%, тоді як серед решти 493 компаній списку S&P 500 – лише на 3,5%. Прибутки цієї групи також зросли на третину, що значно перевищує середньоринковий показник у 5%.

Крім того, SoftBank і Oracle інвестують $100 млрд у ШІ-інфраструктуру США разом з OpenAI. Потенційно ця сума може зрости до $500 млрд. Ринок ШІ може зіткнутися з кризою, якщо витрати перевищуватимуть реальну віддачу. Проте, як зазначає аналітик RBC Capital Markets Ріші Джалурія: «Якщо ви маєте шанс бути лідером, не можна сповільнювати темп».

З огляду на безпрецедентний рівень інвестицій і загострення конкуренції, 2025 рік може стати вирішальним для ШІ-індустрії. Питання лише в тому, чи зможуть Big Tech перетворити свої мільярдні витрати на довгостроковий прибуток.

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