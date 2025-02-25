«Вибори – після війни». Верховна Рада з другої спроби ухвалила постанову про підтримку демократії

Парламент України ухвалив проєкт постанови № 13041, яким затвердив заяву про підтримку демократії в країні. Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк 25 лютого. За документ проголосували 268 парламентарів.

Деталі

Напередодні депутати не змогли затвердити схожий проєкт постанови №13039 – тоді за нього віддали голоси лише 218 осіб при необхідних 226.

У заяві депутати зазначили, що організація виборів під час воєнного стану суперечитиме національним і міжнародним стандартам виборчого права. Вони наголосили, що це може перетворити вибори на «фарс», подібний до переобрання Володимира Путіна в Росії у березні 2024 року. Парламентарі підкреслили, що вибори в Україні відбудуться лише після встановлення «всеохоплюючого, справедливого та сталого миру».

У тексті заяви вказано, що президент Володимир Зеленський має продовжувати виконувати свої обов’язки до вступу на посаду нового глави держави, як це передбачено частиною першою статті 108 Конституції України. Ця стаття визначає, що повноваження президента тривають, поки новообраний глава держави не складе присягу.

Контекст

Росія, зокрема її президент Володимир Путін, активно наполягає на проведенні виборів в Україні, називаючи Володимира Зеленського «нелегітимним» лідером. Зеленський у відповідь заявив, що Москва усвідомлює складність переговорів із ним, тому прагне його усунути.

18 лютого Дональд Трамп підтримав позицію Росії, назвавши вимогу виборів «об’єктивною ситуацією». Він стверджував, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4%, і додав: «Якщо сідати за стіл переговорів, український народ сам вирішить, що вибори давно не проводилися. Це не Росія вказує Україні, це реальність».

Проте 19 лютого Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував дані опитування, які спростовують слова Трампа: 57% українців довіряють Зеленському, тоді як 37% висловили недовіру. Зеленський назвав твердження про 4% рейтингу дезінформацією, що походить від Росії, і висловив жаль, що Трамп перебуває під впливом цього «інформаційного простору».

Того ж дня ввечері Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів», ігноруючи той факт, що Конституція України та чинне законодавство забороняють вибори під час воєнного стану.