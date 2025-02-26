У Румунії затримали ультраправого кандидата в президенти Джорджеску

Кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску, який раніше входив до ультраправого «Альянсу за обʼєднання румунів» і переміг у першому турі згодом скасованих виборів, було доставлено на допит у поліцію, пише Financial Times . Кандидат планував подати документи на нові президентські вибори.

Ключові факти

На офіційній сторінці Джорджеску у Facebook йдеться, що політик, який має намір знову балотуватися на повторних виборах у травні, був затриманий, коли прямував для подання документів на участь у виборах.

Румунські ЗМІ повідомили, що його доставили на допит як підозрюваного у порушенні антиекстремістського законодавства.

«Вони намагаються вигадати докази, щоб виправдати крадіжку виборів і зробити все, щоб заблокувати мою кандидатуру на пост президента», – йдеться у повідомленні на сторінці політика у Facebook.

За даними Reuters, румунська прокуратура 26 лютого викликала Джорджеску на допит в рамках ширшого розслідування щодо скасованих виборів, повідомили судові джерела.

Прокурори розпочали кримінальне розслідування після скасування виборів на тлі звинувачень у правопорушеннях, починаючи від шахрайства з фінансуванням виборчої кампанії та пропаганди антисемітизму та розпалювання ненависті та закінчуючи діями, що суперечать конституційному ладу.

Прокурори також заявили в середу, що провели обшуки за 47 адресами людей та організацій, повʼязаних із Джорджеску. Раніше цього місяця вони провели обшук у будинку керівника його кампанії.

Контекст

Торішні вибори були скасовані після того, як влада Румунії заявила про втручання Росії на користь Джорджеску, чия несподівана перемога в першому турі приголомшила політичний істеблішмент країни. Перший тур президентських виборів у Румунії відбувся 24 листопада. У другий тур пройшли ультраправий кандидат Калін Джорджеску та ліберальна проєвропейська політикиня Елена Ласконі. Джорджеску, який раніше представляв ультраправий Альянс за об’єднання румунів, отримав 22,94% голосів. Ласконі, представниця Союзу порятунку громадян (USR), набрала 19,17%.

У лютому віце-президент США Джей Ді Венс засудив рішення скасувати результати виборів у Румунії як ознаку «відходу Європи від демократії» під час Мюнхенської безпекової конференції.