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У Румунії затримали ультраправого кандидата в президенти Джорджеску

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску, який раніше входив до ультраправого «Альянсу за обʼєднання румунів» і переміг у першому турі згодом скасованих виборів, було доставлено на допит у поліцію, пише Financial Times. Кандидат планував подати документи на нові президентські вибори.

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Ключові факти

  • На офіційній сторінці Джорджеску у Facebook йдеться, що політик, який має намір знову балотуватися на повторних виборах у травні, був затриманий, коли прямував для подання документів на участь у виборах.
  • Румунські ЗМІ повідомили, що його доставили на допит як підозрюваного у порушенні антиекстремістського законодавства. 
  • «Вони намагаються вигадати докази, щоб виправдати крадіжку виборів і зробити все, щоб заблокувати мою кандидатуру на пост президента», – йдеться у повідомленні на сторінці політика у Facebook. 
  • За даними Reuters, румунська прокуратура 26 лютого викликала Джорджеску на допит в рамках ширшого розслідування щодо скасованих виборів, повідомили судові джерела.
  • Прокурори розпочали кримінальне розслідування після скасування виборів на тлі звинувачень у правопорушеннях, починаючи від шахрайства з фінансуванням виборчої кампанії та пропаганди антисемітизму та розпалювання ненависті та закінчуючи діями, що суперечать конституційному ладу.
  • Прокурори також заявили в середу, що провели обшуки за 47 адресами людей та організацій, повʼязаних із Джорджеску. Раніше цього місяця вони провели обшук у будинку керівника його кампанії.

Контекст

Торішні вибори були скасовані після того, як влада Румунії заявила про втручання Росії на користь Джорджеску, чия несподівана перемога в першому турі приголомшила політичний істеблішмент країни. Перший тур президентських виборів у Румунії відбувся 24 листопада. У другий тур пройшли ультраправий кандидат Калін Джорджеску та ліберальна проєвропейська політикиня Елена Ласконі. Джорджеску, який раніше представляв ультраправий Альянс за об’єднання румунів, отримав 22,94% голосів. Ласконі, представниця Союзу порятунку громадян (USR), набрала 19,17%.

У лютому віце-президент США Джей Ді Венс засудив рішення скасувати результати виборів у Румунії як ознаку «відходу Європи від демократії» під час Мюнхенської безпекової конференції.

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