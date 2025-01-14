Мін’юст США оприлюднив звіт про спроби Трампа скасувати вибори 2020 року. Обраний президент у відповідь обізвав прокурора

Генеральний прокурор Меррік Гарланд публічно опублікував доповідь спеціального прокурора Джека Сміта про його розслідування щодо Дональда Трампа та спроби скасувати вибори 2020 року, в якій детально описані «злочинні спроби обраного президента зберегти владу», пише ВВС 14 січня. Після цього Трамп у назвав Сміта «тупим».

Ключові факти

Більш ніж 130-сторінковий звіт був поданий до Конгресу і опублікований 14 січня вранці після того, як опівночі закінчився термін дії судової заборони на його оприлюднення. Він докладно описує, як Трамп намагався скасувати вибори 2020 року.

За словами Сміта, який очолював розслідування уряду США щодо Трампа, його засудили б за незаконну спробу скасувати результати президентських виборів 2020 року, які він програв, якби він не був успішно переобраний у 2024 році.

Докази проти Трампа були «достатні для винесення обвинувального вироку в суді та його підтримки», написав спеціальний прокурор у звіті.

Трамп у відповідь заявив, що висновки Сміта є «фейковими», а самого прокурора у Truth Social він обізвав «тупим».

«Джек – тупий прокурор, який не зміг домогтися розгляду своєї справи до виборів, на яких я здобув переконливу перемогу. Виборці висловилися!», – написав обраний президент.

Доповідь по суті відображає звинувачення в підриві федеральних виборів, яке Сміт висунув проти Трампа в 2023 році, перероблене в 2024 після рішення Верховного суду США про імунітет і в кінцевому підсумку відкликане після перемоги Трампа на листопадових виборах.

Контекст

6 січня 2021-го Конгрес США збирався затвердити результати голосування на виборах 2020 року, за підсумками яких пост президента дістався Джо Байдену. В той день у Вашингтоні зібралися на акцію протесту прихильники Трампа. Частина демонстрантів прорвалася до будівлі Конгресу та зірвала засідання.

Напад на Капітолій спричинив другий імпічмент Трампа за тиждень до того, як він залишив свою посаду. Палата представників Демократичної партії заявила, що Трамп спровокував повстання. Пізніше його виправдали в Сенаті. Спроба перешкодити офіційному розгляду карається максимальним покаранням у вигляді 20 років позбавлення волі. Але ж підсудні рідко стикаються з такими вироками. Прокурор назвав напад на Капітолій «безпрецедентним нападом на центр американської демократії».

Прокуратура визнала, що Трамп мав право заперечувати результати виборів і навіть хибно заявляти про шахрайство, але те, що він зробив, виходить далеко за межі цих прав і повʼязане з ігноруванням законних голосів.

25 листопада 2024 року суд відхилив кримінальний позов проти Трампа, якого звинувачували в спробі скасувати підсумки виборів 2020 року. Прокуратура клопотала про припинення цієї та іншої справи щодо обраного президента, посилаючись на політику Міністерства юстиції, яка забороняє притягнення до відповідальності діючого президента.