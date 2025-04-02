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Росія атакувала підприємство у Кривому Розі балістикою, є жертви

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Росія обстріляла одне з підприємств у Кривому Розі балістичною ракетою, повідомляє ОВА. Через ворожий удар, за попередньою інформацією, загинули чотири людини, є поранені.

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Ключові факти

  • Президент Володимир Зеленський назвав атаку «терором». «Припинити це можна лише достатнім тиском на Москву, на російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі», – написав він, додавши фото із наслідками обстрілу.
  • За його словами, усі подібні російські удари доводять, що Україні потрібно достатньо систем і ракет ППО, щоб могти захистити людей в Україні від російського терору.
Росія атакувала підприємство у Кривому Розі балістикою, є жертви /Фото 1

Фото: ДСНС

Росія атакувала підприємство у Кривому Розі балістикою, є жертви /Фото 2

Фото: ДСНС

Росія атакувала підприємство у Кривому Розі балістикою, є жертви /Фото 3

Фото: ДСНС

Росія атакувала підприємство у Кривому Розі балістикою, є жертви /Фото 4

Фото: ДСНС

Росія атакувала підприємство у Кривому Розі балістикою, є жертви /Фото 5

Фото: ДСНС

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  • За даними очільника Криворізької МВА Олександра Вілкула, росіяни здійснили ракетний удар по місту за допомогою балістики, поцілили у обʼєкт цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки виникла велика пожежа.
  • Наразі триває аварійно-рятувальна операція.
  • Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що, за попередньою інформацією загинуло четверо людей, ще троє поранені.
  • Він уточнив, що під ударом перебувало одне з підприємств міста.
  • Також постраждали багатоквартирні будинки.
  • За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
  • Telegram-канали поширюють відео та фото із наслідками атаки.

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