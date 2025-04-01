Ніч без «шахедів». Росія вперше в цьому році не атакувала Україну ударними БПЛА

В ніч на 1 квітня Росія не здійснила жодної атаки по території України за допомогою ударних безпілотників типу «Шахед». Про це свідчать дані Повітряних сил ЗСУ. Попередня ніч без атак російських дронів була 10 грудня 2024 року.

Деталі

З 4:34 ранку 31 березня і до моменту публікації цієї новини Повітряні сили жодного разу не повідомляли про пуски ворожих ударних БПЛА.

Повітряну тривогу оголошували здебільшого в прифронтових областях. Ворог здійснював удари за допомогою тактичної авіації: здійснювали пуски керованих авіаційних бомб у Сумській області.

Востаннє ночі без «шахедів» в Україні були ще в 2024 році 14 жовтня та 10 грудня.

Контекст

У березні ППО Сил оборони знищила 4043 повітряні цілі, зокрема 2328 ударних БПЛА типу Shahed.

30 березня президент США Дональд Трамп заявив, що РФ не зможе нескінченно затягувати перемовини про припинення війни в Україні. За його словами, для Москви встановлено дедлайн для укладення угоди. Перед цим Трамп сказав, що був «дуже злий» та «розлючений» через пропозицію Путіна встановити в Україні зовнішнє управління для організації президентських виборів. Трамп застеріг: якщо через дії Москви припинити бойові дії не вдасться, США введуть вторинні мита у розмірі 25–50% на всю російську нафту.