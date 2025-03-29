Росія завдала удару балістикою по Кривому Рогу, є руйнування та постраждалі

Російські окупанти атакували Кривий Ріг балістичними ракетами, повідомив очільник Криворізької МВА Олександр Вілкул. Ракетний удар був спрямований по щільній міській забудові, поранення отримали семеро людей.
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Ключові факти
- «Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Можливі ще виходи. Бережіть себе», — зазначив Вілкул.
- За даними Офісу генпрокурора, внаслідок ворожого ракетного удару місту є семеро поранених. Пошкоджені багатоповерхові і приватні житлові будинки, заклад освіти, магазин, автомийка та інфрастуктурний об’єкт.
- Понівечені також понад 20 автомобілів.
- На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують воєнний злочин РФ.
- За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Контекст
Цієї ночі Росія випустила по Україні 172 дрони. Сили ППО знищили 94 дрони, ще 69 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), повідомили Повітряні сили ЗСУ. Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.
Масований удар Росії ввечері 28 березня спричинив масштабні руйнування та пожежі у Дніпрі. Станом на ранок 29 березня внаслідок ворожої атаки загинули 4 людини, ще 21 – поранено.
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