Росія завдала удару балістикою по Кривому Рогу, є руйнування та постраждалі

Російські окупанти атакували Кривий Ріг балістичними ракетами, повідомив очільник Криворізької МВА Олександр Вілкул. Ракетний удар був спрямований по щільній міській забудові, поранення отримали семеро людей.

Ключові факти

«Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Можливі ще виходи. Бережіть себе», — зазначив Вілкул.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок ворожого ракетного удару місту є семеро поранених. Пошкоджені багатоповерхові і приватні житлові будинки, заклад освіти, магазин, автомийка та інфрастуктурний об’єкт.

Понівечені також понад 20 автомобілів.

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують воєнний злочин РФ.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Контекст

Цієї ночі Росія випустила по Україні 172 дрони. Сили ППО знищили 94 дрони, ще 69 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), повідомили Повітряні сили ЗСУ. Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.

Масований удар Росії ввечері 28 березня спричинив масштабні руйнування та пожежі у Дніпрі. Станом на ранок 29 березня внаслідок ворожої атаки загинули 4 людини, ще 21 – поранено.