Росія здійснила масовану атаку по підстанціях «Укрзалізниці» у ніч на 17 вересня. Диспетчери зупиняли поїзди на безпечній відстані від зон ураження. Компанія повідомила про затримки пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямків.

Деталі

Через знеструмлення частина рейсів змушена прямувати зміненими маршрутами, для підтримки руху задіяно 20 резервних тепловозів.

Затримки та зміни у графіку можна відстежити на порталі uz-vezemo.uz.gov.ua. В «Укрзалізниці» запевнили, що всі пасажири будуть доставлені до пунктів призначення.

Попри складнощі, компанія координує міжнародні стиковки з польськими залізницями, зокрема в Хелмі та Перемишлі. Уже узгоджено пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль.

У приміському сполученні також виникли затримки та тимчасові обмеження. Зокрема, зранку не будуть виконані рейси: №6501/6592 Знамʼянка – ім. Шевченка – Черкаси; №6503 Знамʼянка – Миронівка; №6331 Знамʼянка – Помічна.

Крім того, поїзди №6332 Колосівка – Знамʼянка курсуватимуть лише до Кропивницького, а №6036 Помічна – Знамʼянка – до станції Сахарна.

Контекст

Ворог продовжує систематичні атаки на залізничну інфраструктуру України.

У ніч на 28 серпня Росія пошкодила окремі ділянки залізничних маршрутів та парк швидкісних поїздів Інтерсіті+ в Києві.

У ніч на 7 вересня Росія завдала десятків ударів по Кременчуку та серйозно пошкодила Крюківський міст – єдину переправу через Дніпро не лише для міста на 200 000 мешканців, а й для промислового регіону на десятки кілометрів.