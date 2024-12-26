В Росію завозять десятки літаків попри санкції, Туреччина серед основних постачальників – росЗМІ

В Росію всупереч санкціям США та ЄС продовжують надходити літаки іноземного виробництва. З початку 2024 року в країну ввезли щонайменше 28 повітряних суден, включаючи як літаки малої авіації, так і великі пасажирські лайнери. Про це 26 грудня пише російське видання «Верстка» з посиланням на закриті дані митної статистики. Найчастіше літаки, заборонені для продажу в Росію, постачали через Туреччину – 11 штук.

Деталі

Три судна ввезли через Оман, два – через Обʼєднані Арабські Емірати та стільки ж через Німеччину. Серед країн-посередників згадуються Сербія, Швеція, Казахстан, Китай і Монголія. У митних деклараціях Ірландія, Кіпр і Киргизстан вказані лише у вигляді кодів.

Серед ввезених 28 літаків – пасажирські Bombardier, Airbus, ATR 42-500 та Hawker 800 XP. Один із літаків Bombardier, вартістю близько $45,5 млн, був ввезений на імʼя Дениса Краснопольського, гендиректора АТ «Инпромактив», що займається виробництвом літальних апаратів. Ще один Bombardier, вартістю від $24,5 до $32,8 млн, ввезла авіакомпанія «Меридиан» з ОАЕ.

Bombardier вартістю близько €16 млн був доставлений авіакомпанії Skylight зі столиці Киргизстану – Бішкека, після чого почав здійснювати польоти до Китаю, Туреччини, Дубаю та на Мальдіви. Французький Airbus A319-111 вартістю $35 млн, куплений через Литву, здійснює польоти на Далекому Сході. Пасажирський Boeing 737-800 придбала якутська авіакомпанія «Алроса».

Девʼять літаків ввезла компанія «Современные технологии», що належить бізнесмену Євгену Кабанову. Він також є засновником турецької компанії Edermont LTD та киргизької «Эдермонт Памир», через які літаки постачають до Росії. За участі компаній Кабанова імпортували літаки Cessna, Aero Commander 680V, а також американський Piper PA-28RT-201T, призначені для цивільної авіації.

Компанія Кабанова відкрито рекламувала ввезення літаків в обхід санкцій у телеграм-чаті SAON. Він описував дві схеми: перегін літаків «своїм ходом» із подальшою реєстрацією та сертифікацією або перевезення розібраних на запчастини літаків сушею чи морем. Після митного оформлення їх збирали та реєстрували. Кабанов обіцяв точний розрахунок вартості з похибкою +/- кілька тисяч доларів.

Контекст

Росія, залежна від імпортних літаків, намагається розвивати власну авіапромисловість, використовуючи вітчизняні комплектуючі. Водночас країна змушена закуповувати літаки в іноземних орендодавців, аби уникнути втрати значної частини свого авіапарку.

У березні 2022 року західні виробники Airbus та Boeing припинили постачати до РФ запчастини та послуги технічного обслуговування, включно з підтримкою провідного перевізника «Аерофлот» та інших російських авіакомпаній.

Незважаючи на це, російські перевізники продовжують експлуатувати західні літаки, зокрема завдяки імпорту запчастин через треті країни без згоди виробників. З травня 2022 року по червень 2023-го до Росії надійшли авіазапчастини вартістю понад $1,2 млрд, попри торгові заборони США та ЄС. Одна з компаній навіть скористалася родинними зв’язками для організації постачання.

Для підтримки авіаційного сектору російська влада виділила понад $12 млрд у вигляді субсидій та кредитів для авіагалузі, намагаючись компенсувати наслідки санкцій, що обмежили доступ до ключових запчастин і послуг.