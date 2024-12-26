В Россию завозят десятки самолетов, несмотря на санкции, Турция среди основных поставщиков – росСМИ

В Россию вопреки санкциям США и ЕС продолжают поступать самолеты иностранного производства. С начала 2024 года в страну ввезли, по меньшей мере, 28 воздушных судов, в том числе как самолеты малой авиации, так и крупные пассажирские лайнеры. Об этом 26 декабря пишет российское издание «Верстка» со ссылкой на закрытые данные таможенной статистики. Чаще всего самолеты, запрещенные для продажи в Россию, поставляли через Турцию – 11 штук.

Подробности

Три судна ввезли через Оман, два – через Объединенные Арабские Эмираты и столько же через Германию. Среди стран-посредников упоминаются Сербия, Швеция, Казахстан, Китай и Монголия. В таможенных декларациях Ирландия, Кипр и Кыргызстан указаны только в виде кодов.

Среди ввезенных 28 самолетов – пассажирские Bombardier, Airbus, ATR 42-500 и Hawker 800 XP. Один из самолетов Bombardier, стоимостью около $45,5 млн, был ввезен на имя Дениса Краснопольского, гендиректора АО «Инпромактив», занимающегося производством летательных аппаратов. Еще один Bombardier стоимостью от $24,5 млн до $32,8 млн ввезла авиакомпания Меридиан из ОАЭ.

Bombardier стоимостью около €16 млн был доставлен авиакомпании Skylight из столицы Кыргызстана – Бишкека, после чего начал совершать полеты в Китай, Турцию, Дубай и Мальдивы. Французский Airbus A319-111 стоимостью $35 млн, купленный через Литву, совершает полеты на Дальнем Востоке. Пассажирский Boeing 737-800 приобрела якутская авиакомпания «Алроса».

Девять самолетов ввезла компания «Современные технологии», принадлежащая бизнесмену Евгению Кабанову. Он также является основателем турецкой компании Edermont LTD и киргизской Эдермонт Памир, через которые самолеты поставляют в Россию. При участии компаний Кабанова импортировали самолеты Cessna, Aero Commander 680V, а также американский Piper PA-28RT-201T, предназначенный для гражданской авиации.

Компания Кабанова открыто рекламировала ввоз самолетов в обход санкций в телеграмм-чате SAON. Он описывал две схемы: перегон самолетов «своим ходом» с последующей регистрацией и сертификацией или перевозка разобранных на запчасти самолетов по суше или по морю. После таможенного оформления их собирали и регистрировали. Кабанов обещал точный расчет стоимости с погрешностью +/- несколько тысяч долларов.

Контекст

Россия, зависимая от импортных самолетов, пытается развивать собственную авиапромышленность, используя отечественные комплектующие. В то же время страна вынуждена закупать самолеты у иностранных арендодателей во избежание потери значительной части своего авиапарка.

В марте 2022 года западные производители Airbus и Boeing перестали поставлять в РФ запчасти и услуги технического обслуживания, включая поддержку ведущего перевозчика «Аэрофлот» и других российских авиакомпаний.

Несмотря на это российские перевозчики продолжают эксплуатировать западные самолеты, в частности благодаря импорту запчастей через третьи страны без согласия производителей. С мая 2022 года по июнь 2023-го в Россию поступили авиазапчасти стоимостью более $1,2 млрд, несмотря на торговые запреты США и ЕС. Одна из компаний даже воспользовалась родственными связями для организации поставок.

Для поддержки авиационного сектора российские власти выделили более $12 млрд в виде субсидий и кредитов для авиаотрасли, пытаясь компенсировать последствия санкций, ограничивающих доступ к ключевым запчастям и услугам.