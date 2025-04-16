Росія хоче купити літаки Boeing за заморожені активи – Bloomberg

Росія звернулася до США з проханням дозволити їй придбати літаки американської компанії Boeing за рахунок заморожених активів, щойно буде досягнуто перемирʼя в Україні. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело в Москві.

Деталі

Москва розуміє, що без припинення бойових дій ці кошти не можуть бути використані, зазначив співрозмовник агенції. Він наголосив, що купівля літаків не є умовою для згоди на перемир’я, але така угода може стати частиною майбутнього послаблення санкцій.

У Білому домі наголосили, що про будь-які економічні поступки з Росією не йтиметься до досягнення перемир’я.

Окрім дозволу на купівлю літаків, Росія публічно просила зняти санкції з авіакомпанії «Аерофлот» і відновити прямі авіарейси між країнами.

За оцінками американських законодавців, у США заморожено близько $5 млрд російських активів.

Контекст

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Boeing закрила свій інженерний центр у Росії та припинила всі операції на її території. Під санкції потрапили як авіакомпанії, так і постачання літаків і запчастин до них. Це змусило російські авіалінії розбирати частину парку на деталі й шукати альтернативні джерела обслуговування, що викликало занепокоєння щодо безпеки польотів.

До 2022 року Boeing був одним із найбільших покупців російського титану. У лютому цього року російський віцепрем’єр Денис Мантуров заявив, що РФ готова відновити співпрацю з компанією. За даними РБК, на початок 2024 року в парку російських авіакомпаній було 165 літаків Boeing та Airbus – це близько 40% від загальної кількості.

Після початку війни Росія конфіскувала близько 400 літаків, які були передані в лізинг іноземними компаніями. Щоб урегулювати претензії, уряд виділив 300 млрд рублів ($3,7 млрд) з Фонду національного добробуту на викуп цих суден.