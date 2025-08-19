У Білому домі відбулася одна з найгостріших дипломатичних зустрічей літа . Президент України Володимир Зеленський разом із групою європейських лідерів намагався схилити президента США Дональда Трампа до конкретних безпекових гарантій для України. Йшлося і про дво- та тристоронню зустріч із президентом Росії. У якому форматі, де і коли вона може відбутися? Головне з матеріалів Reuters , FT , The Guardian , Sky News , WSJ

У понеділок, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський разом із делегацією європейських лідерів вирушив на зустріч з президентом США Дональдом Трампом до Білого Дому. The Guardian назвав це спробою мінімізувати шкоду після того, як Трамп піддався впливу президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі, Аляска, і почав повторювати його риторику.

На Алясці Трамп додав, що прагне організувати прямі переговори двох президентів, і навіть тристоронню зустріч за своєї участі. Зеленський підтримав цю ідею, адже вбачає у ній можливість отримати ключові для України гарантії безпеки. Європейські союзники теж наполягають, що без таких гарантій будь-яка мирна угода буде слабкою.

Радник Путіна Юрій Ушаков у телеграм-каналі МЗС Росії підтвердив, що йшлося про зустріч представників вищого рівня, пише WSJ. Але він не згадав ані про можливу зустріч самого Путіна із Зеленським, ані про тристоронній формат. У Росії погодилися «підтримати прямі переговори» й «обговорити ідею підвищення рівня представництва Росії та України», передає FT.

Гарантії безпеки та обмін територіями

Трампу не вдалося добитися від Путіна припинення вогню під час особистої зустрічі. Як наслідок, він публічно відмовився від нього як обов’язкової передумови переговорів. «Я хотів би, щоб [Росія і Україна] зупинилася, – каже Трамп. – Але стратегічно це може бути невигідно для однієї зі сторін». Він вважає, що домовленості можливі навіть під час війни. Європейські ж лідери, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон, наполягали, що без перемир’я зустріч не матиме сенсу, бо це лише посилить позиції Путіна.

Росія, за словами Трампа, погодилася розглядати гарантії безпеки для України в межах будь-якої довгострокової мирної угоди, додає The Guardian. Ці гарантії безпеки мають стати стримувальним фактором для Росії, кажуть європейські лідери. «Найперше – це наявність боєздатної української армії у найближчі роки та десятиліття», – додав Макрон.

Президент Франції Емманюель Макрон підтримує боєздатність української армії як одну з умов гарантій безпеки для завершення російсько-української війни Фото Getty Images

Зеленський теж погодився, що для гарантій безпеки Україні необхідна сильна армія, чого можна досягти завдяки продажу західного озброєння та тренуванням.

Українська делегація також прибула до Білого дому з пропозицією – документом, який бачили у FT – купити американської зброї на $100 млрд, щоб схилити Трампа на свій бік.

Наступний етап залежить від того, які саме гарантії готові надати ЄС, НАТО і США, коментує The Guardian. Трамп не виключив варіанта відправки американських військ в Україну, але це питання, за його словами, ще обговорюватиметься з європейськими партнерами.

Водночас Путін висуває територіальні вимоги – контроль над частиною Донбасу, а також непрямі натяки на обмін територіями. Зеленський не відкинув одразу ідею обміну територіями, але пояснив, що це було б складно через необхідність переселення людей і конституційну заборону на відчуження українських земель. Але він може розглянути «пропорційні обміни».

Трамп не дав сигналів про домовленості щодо територіальних вимог Путіна. Питання територій детально не обговорювалося, каже FT анонімний європейський чиновник, який був частиною делегації у Вашингтоні. За його словами, європейці були задоволені тим, що Трамп заявив: «Це не моя справа, це питання України».

Для Києва ключові умови – це сильна армія, продаж західного озброєння та довгострокові міжнародні гарантії. Мир можливий лише тоді, коли ЄС, НАТО і США нададуть дієві механізми стримування Росії, каже Зеленський.

Зустріч віч-на-віч

Під час саміту в Білому домі неодноразово порушували питання зустрічі президентів України та Росії за посередництва США та без нього. Навіть після телефонної розмови президентів США і РФ у понеділок, 18 серпня, радник Путіна Юрій Ушаков не підтвердив можливу зустріч в будь-якому форматі, хоча висловив підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України на вищому рівні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що зустріч Путіна й Зеленського може відбутися протягом двох тижнів, після чого відбудеться тристоронній саміт за участі Трампа. «Ми не знаємо, чи вистачить у російського президента мужності приїхати на такий саміт. Тому ми маємо працювати, щоб переконати його», – сказав під час зустрічі в Білому домі Мерц.

Трамп сподівався оголосити про тристоронній саміт із Зеленським і Путіним, пише FT, але обмежився пропозицією організувати їхню зустріч у місці, яке ще потрібно визначити. «Після цієї зустрічі ми проведемо тристоронній саміт, де будуть два президенти і я», – сказав він. За словами Трампа, організацію зустрічі Зеленського й Путіна візьмуть на себе віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф.

Перша і єдина зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбулася під час саміту в Парижі у 2019 році Фото Getty Images

Один із високопосадовців з адміністрації США сказав Reuters, що зустріч може відбутися в Угорщині. Але раніше обговорювалися інші варіанти.

Під час відеодзвінка «коаліції охочих» на минулих вихідних прем’єрка Італії Джорджа Мелоні запропонувала Рим як місце проведення, а Емманюель Макрон – Женеву, пише Sky News і додає, що Зеленський і Трамп віддають перевагу Риму, зокрема Ватикану, тоді як Путін схиляється до Женеви.

МЗС Італії та Швейцарії заявили, що готові прийняти переговори, а дипломати ЄС також розглядають інші варіанти, зокрема Будапешт і Гельсінкі, підсумовує Sky News.