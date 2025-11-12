Росія більше не відновить позиції на світовому ринку природного газу, як це було до повномасштабного вторгнення в Україну, навіть якщо бойові дії зупиняться. Про це йдеться в прогнозі Міжнародного енергетичного агентства (IEA) від 12 листопада.

Деталі

Згідно зі звітом World Energy Outlook, частка РФ у світовій торгівлі газом, яка у 2021 році становила майже 25%, скоротиться до 10% до 2035 року. У жодному з розглянутих сценаріїв Росії не вдасться повернутися до показників 2021 року.

Доходи від експорту газу впадуть із близько $120 млрд на рік у 2010-х до $28 млрд у 2030-х, прогнозують в IEA.

Повномасштабне вторгнення в Україну та скорочення постачань до Європи зруйнували експортну стратегію РФ. Якщо до 2022 року Москва планувала експортувати понад 300 млрд кубометрів газу, фактичні обсяги становили менше 160 млрд – майже удвічі менше.

«Навіть якщо бойові дії в Україні припиняться, ми не очікуємо повернення російського газу до Європи у значних обсягах», – зазначає IEA.

Росія намагається компенсувати втрати поставками до Китаю, але перспективи обмежені. Газопровід «Сила Сибіру-1» вже працює на повну потужність (38 млрд кубометрів на рік), тоді як проєкт «Сила Сибіру-2» залишається під питанням. За оцінками агентства, китайський ринок добре забезпечений, а переговори щодо ціни просуваються складно.

Контекст

20 жовтня Рада ЄС погодила позицію щодо поступового припинення імпорту російського природного газу в межах плану REPowerEU, який передбачає повну відмову від російських енергоносіїв до 1 січня 2028 року. Згідно з проєктом регламенту, повна заборона на імпорт російського трубопровідного газу та ЗПГ набуде чинності з 1 січня 2028 року. Для чинних контрактів передбачено перехідний період: короткострокові угоди можуть діяти до червня 2026 року, довгострокові – до початку 2028-го.

Документ встановлює обов’язкову систему попереднього дозволу на імпорт газу, щоб запобігти потраплянню російського палива до ЄС під виглядом транзиту чи змішаних постачань.

Президент США Дональд Трамп, намагаючись зупинити війну Росії проти України, закликав лідерів ЄС повністю припинити закупівлі російської нафти та газу, повідомив представник Білого дому. Він також виступив за запровадження мит до 100% на імпорт з Китаю та Індії, аби посилити економічний тиск на Москву. У Кремлі у відповідь заявили, що жодні санкції не змусять Росію змінити свою політику щодо війни в Україні.