Россия никогда не вернет свою долю на мировом рынке природного газа – IEA

Forbes

1 хв читання

Россия больше не восстановит позиции на мировом рынке природного газа, как это было до полномасштабного вторжения в Украину, даже если остановятся боевые действия. Об этом говорится в прогнозе Международного энергетического агентства (IEA) от 12 ноября.

Подробности

  • Согласно отчету World Energy Outlook, доля РФ в мировой торговле газом, которая в 2021 году составляла почти 25%, сократится до 10% к 2035 году. Ни в одном из рассмотренных сценариев России не удастся вернуться к показателям 2021 года.
  • Доходы от экспорта газа упадут с около $120 млрд в год в 2010-х до $28 млрд в 2030-х, прогнозируют в IEA.
  • Полномасштабное вторжение в Украину и сокращение поставок в Европу разрушили экспортную стратегию РФ. Если до 2022 года Москва планировала экспортировать более 300 млрд кубометров газа, фактические объемы составили менее 160 млрд – почти в два раза меньше.
  • «Даже если боевые действия в Украине прекратятся, мы не ожидаем возвращения российского газа в Европу в больших объемах», – отмечает IEA.
  • Россия пытается компенсировать потери поставками в Китай, но перспективы ограничены. Газопровод «Сила Сибири-1» уже работает на полную мощность (38 млрд кубометров в год), тогда как проект «Сила Сибири-2» остается под вопросом. По оценкам агентства, китайский рынок хорошо обеспечен, а переговоры о цене продвигаются сложно.

Контекст

20 октября Совет ЕС согласовал позицию относительно постепенного прекращения импорта российского природного газа в рамках плана REPowerEU, предусматривающего полный отказ от российских энергоносителей до 1 января 2028 года. Согласно проекту регламента, полный запрет на импорт российского трубопроводного газа и СПГ вступит в силу с 1 января 2028 года. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период: краткосрочные соглашения могут действовать до июня 2026 года, долгосрочные – до начала 2028 года.

Документ устанавливает обязательную систему предварительного разрешения на импорт газа, чтобы предотвратить попадание российского топлива в ЕС под видом транзита или смешанных поставок.

Президент США Дональд Трамп, пытаясь остановить войну России против Украины, призвал лидеров ЕС полностью прекратить закупки российских нефти и газа, сообщил представитель Белого дома. Он также выступил за введение пошлин до 100% на импорт из Китая и Индии, чтобы усилить экономическое давление на Москву. В Кремле в ответ заявили, что никакие санкции не заставят Россию изменить свою политику в отношении войны в Украине.

