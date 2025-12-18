Погрози Росії жорстко відповісти на використання заморожених активів посилили суперечки в ЄС напередодні саміту у Брюсселі, де лідери мають вирішити питання €90 млрд кредиту для України . Найбільший опір ініціативі чинить Бельгія, пише FT .

Деталі

ЄС минулого тижня погодився безстроково зберегти замороженими близько €210 млрд російських суверенних активів у межах плану залучити під них €90 млрд кредиту для України на найближчі два роки. Кошти мають підтримати фінансову стабільність Києва, допомогти стримувати російську агресію та посилити позиції Європи в мирних переговорах за участі США.

Москва у відповідь пообіцяла «найжорсткіші» заходи, якщо ці активи буде використано для фінансування України. Ці заяви викликали занепокоєння в окремих столицях ЄС, зокрема в Бельгії, Італії та Австрії. За словами співрозмовників видання, російська влада розглядає можливість вилучення залишків західних активів у Росії. Володимир Путін назвав плани ЄС «крадіжкою власності».

Російський центробанк уже подав позов на 18 трлн рублів (близько €200 млн) до Euroclear у московський суд, перше слухання заплановане на середину січня. Кремль також підготував регуляторні кроки, які можуть спростити подальші вилучення активів.

За оцінками Київської школи економіки, західні компанії мали в Росії щонайменше $127 млрд активів станом на 2024 рік, а втрати від попередніх конфіскацій і заморожень перевищили $57 млрд.

Бельгія, на території якої через Euroclear зберігається більшість заморожених російських коштів, продовжує блокувати ухвалення рішення. Прем’єр-міністр Барт де Вевер заявив, що ризики російської відповіді для його країни є надто високими, і зажадав від інших 26 держав ЄС фінансових та юридичних гарантій. За даними співрозмовників FT, Брюссель наполягає на гарантіях без обмежень у часі та обсязі, але інші столиці вважають це нереалістичним.

Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні приїде до Брюсселя, буде особисто переконувати Барта де Вевера. «Для України це питання існування. Згода Бельгії необхідна», – сказав виданню один з учасників переговорів.

Контекст

Після повномасштабного вторгнення Росії західні країни заморозили близько $300 млрд російських суверенних активів. Москва у відповідь обмежила права іноземних інвесторів, заблокувавши продаж цінних паперів і виведення коштів, а дивіденди почала акумулювати на спеціальних рахунках під контролем держави.

Німеччина, яка є головним рушієм ініціативи використання заморожених активів, наполягає на принципі спільного ризику для всіх членів ЄС і вважає цей механізм єдиним способом продовжити підтримку України без нарощування боргу.

Саміт лідерів ЄС у Брюсселі 18-19 грудня стане випробуванням для єдності блоку на тлі суперечки стосовно використання заморожених ЄС російських активів для підтримки України. Розбрат підсилюють залаштункові переговори Адміністрації США, яка тисне на деяких членів ЄС, щоб ті не підтримували «репараційний кредит» для України.