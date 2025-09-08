Росія ударила по збагачувальній фабриці ДТЕК у Донецькій області. Про це повідомила пресслужба компанії 8 вересня.
Деталі
- «Будівля фабрики зазнає подальшої руйнації, технологічне обладнання отримало значні пошкодження. На щастя, працівники не постраждали», – зазначили в ДТЕК.
- У компанії наголошують, що це не перший напад на фабрику, яка відіграє важливу роль у забезпеченні вугіллям теплової генерації. Наразі робота підприємства повністю зупинена, а збагачувальні потужності виведено з ладу.
Контекст
У 2024 році Росія завдала 13 масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі України, значно пошкодивши теплоелектростанції «ДТЕК Енерго». Від початку повномасштабної війни ТЕС компанії зазнали 205 атак ворога. Внаслідок цих ударів 56 енергетиків отримали поранення, а четверо загинули.
Для відновлення діяльності «ДТЕК Енерго» вклала 3,6 млрд грн у ремонт ТЕС та 7,5 млрд грн у розвиток вугільної галузі України.
