Енергохолдинг ДТЕК у Нідерландах домігся арешту активів компанії Gazprom International Limited, підконтрольної РФ, а саме 50% акцій нідерландської Wintershall Noordzee B.V., у межах примусового виконання рішення арбітражного суду на $267 млн. Про це повідомили у ДТЕК на запит Forbes.
Деталі
- У компанії нагадали, що після незаконної окупації Криму в 2014 році Росія також незаконно захопила та експропріювала активи «ДТЕК Крименерго» – компанії, яка забезпечувала розподіл і постачання електроенергії на території Криму.
- У 2017 році «ДТЕК Крименерго» звернувся до міжнародного арбітражного суду в Гаазі з вимогою відшкодування збитків через незаконну експропріацію. У 2023 році арбітражний суд задовольнив позов ДТЕК і зобов’язав Росію виплатити компенсацію в розмірі близько $267 млн, включно з відсотками, які нараховуватимуться до моменту повного погашення.
- «Оскільки Росія не виконала рішення міжнародного суду та не виплатила компенсацію, ДТЕК розпочав процедуру примусового виконання рішення, щоб стягнути збитки з активів РФ у країнах, де вони наявні», – зазначили в енергохолдингу.
- Наразі заходи примусового стягнення проти Росії проводяться у США, Великій Британії, Нідерландах, Чехії та Ізраїлі. Крім того, триває підготовка до стягнення в інших юрисдикціях.
Контекст
Восени 2023 року Міжнародний суд у Гаазі повністю задовольнив позов ДТЕК щодо захоплених активів у незаконно анексованому Криму, зобов’язавши Росію виплатити компенсацію в розмірі $267 млн. Рішення арбітражу підлягає примусовому виконанню відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року.
У ДТЕК також зазначили, що компанія негайно розпочне процес визнання та виконання цього рішення в країнах, де є активи Росії.
«ДТЕК Крименерго» було найбільшим постачальником електроенергії на Кримському півострові, забезпечуючи понад 80% її постачання.
Wintershall Noordzee B.V. займається розвідкою та видобутком природного газу в Північному морі на континентальному шельфі Нідерландів і Великої Британії. Компанія є дочірньою структурою німецької Wintershall Dea.
