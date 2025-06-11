Російські війська у ніч на 11 червня атакували Харків дронами Shahed. Загинули двоє людей, поранено понад 50, серед них діти. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов.

Деталі

Окупанти цілили по багатоповерхівках і приватних будинках у Слобідському та Основ’янському районах. У п’ятиповерхівці, куди влучив дрон, спалахнула пожежа з третього до верхнього поверху. Горіли також приватні будинки, під завалами можуть залишатися люди.

Близько 01:00 Терехов зазначив, що в багатоповерхівці палають понад 15 квартир. За даними Ситуаційного центру Харкова, росіяни завдали щонайменше 17 ударів БПЛА. Поранено 54 людини, зокрема семеро дітей, повідомив Синєгубов.

Пошкоджено дитячі майданчики, тролейбуси, контактну мережу, підприємства, комунальні об’єкти, житлові будинки та автівки. У багатьох місцях повибивало вікна.

Наслідки ворожого удару по Харкову Фото: Харківська ОВА Наслідки ворожого удару по Харкову Фото: Харківська ОВА Наслідки ворожого удару по Харкову Фото: Харківська ОВА Наслідки ворожого удару по Харкову Фото: Харківська ОВА Наслідки ворожого удару по Харкову Фото: Харківська ОВА Наслідки ворожого удару по Харкову Фото: Харківська ОВА Наслідки ворожого удару по Харкову Фото: Харківська ОВА Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Увечері 10 червня російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», 85 ударними дронами Shahed та безпілотниками-імітаторами. ЗСУ знищили 49 цілей, але зафіксовано 14 влучань.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ. Станом на 08:00 протиповітряна оборона знешкодила 49 ворожих БпЛА Shahed на сході, півдні, півночі та в центрі країни. З них 40 знищено вогневими засобами, 9 – втрачено або подавлено засобами РЕБ. Атаки були спрямовані на Харківщину, Донеччину та Одещину.

«Відбиття повітряного нападу здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України», – зазначили в Повітряних Силах.