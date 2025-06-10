Внаслідок російського обстрілу у ніч на 10 червня пошкоджена пам’ятка національного значення – Софійський собор у Києві, повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький. Також пошкодження отримила Одеська кіностудія.

Ключові факти

За словами міністра, у столиці пошкоджено Софійський собор. Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам’ятки національного значення. «Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності… Цей храм XI століття – це душа всієї України», – наголосив Точицький.

Фото: Микола Точицький Фото: Микола Точицький Попередній слайд Наступний слайд

Крім цього, Росія атакувала і культурну спадщину в Одесі. Вночі постраждала Одеська кіностудія, там пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт.

«Повністю знищені декорації до фільму «Довженко» – національного проєкту про найвідомішого українського режисера», – додав міністр.

Фото: Микола Точицький

Кіностудія повідомила про пошкоджені виробничі приміщення, склади костюмів і реквізиту, знищення частини історичних декорацій.

«Завдяки мужнім діям охорони вдалося вчасно загасити пожежу, локалізувати руйнівні наслідки та врятувати унікальні костюми, реквізит і артефакти, пов’язані зі 100-річною історією студії. На щастя, ніхто з працівників не постраждав», – сказано у повідомленні.

Контекст

У ніч на 10 червня Росія здійснила масовану атаку на Україну, найбільше постраждали столиця, Київщина та Одещина. Внаслідок обстрілів виникло 19 пожеж. За словами президента Володимира Зеленського, вночі відбувся один із найбільших ударів по Києву.

Загалом вночі Росія атакувала Україну 322-ма засобами повітряного нападу. Зокрема, 315 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, двома балістичними ракетами KN-23 і пʼятьма крилатими ракетами «Іскандер-К». Протиповітряною обороною знешкоджено 284 засоби повітряного нападу.