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Масований обстріл України. Росія завдала один із найбільших ударів по Києву, є руйнування (фото, відео)

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Масований обстріл України. Росія завдала один із найбільших ударів по Києву, є руйнування (фото, відео)

У ніч на 10 червня Росія атакувала Україну ударними дронами, найбільше постраждали столиця, Київщина та Одещина, повідомляє ДСНС. Внаслідок обстрілів виникло 19 пожеж, чотири з них ще гасять. За словами президента Володимира Зеленського, вночі відбувся один із найбільших ударів по Києву.

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Ключові факти

  • Загалом вночі Росія атакувала Україну 322-ма засобами повітряного нападу. Зокрема, 315 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, двома балістичними ракетами KN-23 і пʼятьма крилатими ракетами «Іскандер-К». Протиповітряною обороною знешкоджено 284 засоби повітряного нападу, 220 збито вогневими засобами, 64 – локаційно втрачені, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
  • Основним напрямком удару була столиця. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
  • Президент Володимир Зеленський назвав нічну атаку «одним із найбільших ударів по Києву» і додав, що мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина. «Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру», – наголосив він.
  • За даними КМВА, пошкодження зазнали сім районів Києва. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки і складські приміщення.
Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

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  • Станом на 6:00 відомо про чотирьох постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки. Всіх медики госпіталізували.
  • В Оболонському районі значних ушкоджень зазнали квартири в багатоповерховому будинку, а також десяток припаркованих поруч автомобілів.
  • У Голосіївському районі столиці пошкоджено будівлю бізнес-центру.
  • У Дарницькому районі зафіксовано влучання в житловий будинок, пошкоджено автомобілі та залізничне полотно.
  • У Подільському районі – падіння уламків дронів біля АЗС.
  • У Соломʼянському районі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено приватний будинок та дах 16-поверхового багатоквартирного житлового будинку.
  • У Шевченківському районі пошкоджено продуктовий ринок.
Масований обстріл України. Росія завдала один із найбільших ударів по Києву, є руйнування (фото, відео) /Фото 1

Фото: ДСНС Києва

Масований обстріл України. Росія завдала один із найбільших ударів по Києву, є руйнування (фото, відео) /Фото 2

Фото: ДСНС Києва

Масований обстріл України. Росія завдала один із найбільших ударів по Києву, є руйнування (фото, відео) /Фото 3

Фото: ДСНС Києва

Масований обстріл України. Росія завдала один із найбільших ударів по Києву, є руйнування (фото, відео) /Фото 4

Фото: ДСНС Києва

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  • До гасіння пожеж, які виникли внаслідок нічної атаки, залучили гелікоптер.
  • На Київщині внаслідок нічної атаки безпілотниками та ракетами пошкоджені приватні будинки, горіли автівки, повідомляє голова ОВА Микола Калашник. Станом 4:00, наслідки обстрілу зафіксували у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах області.
  • У ніч на 10 червня збройні сили РФ також атакували Одесу ударними безпілотниками. Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА.
  • Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Постраждали дев’ятеро людей: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес.
  • Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.
Масований обстріл України. Росія завдала один із найбільших ударів по Києву, є руйнування (фото, відео) /Фото 5

Фото: Одеська обласна прокуратура

Масований обстріл України. Росія завдала один із найбільших ударів по Києву, є руйнування (фото, відео) /Фото 6

Фото: Одеська обласна прокуратура

Масований обстріл України. Росія завдала один із найбільших ударів по Києву, є руйнування (фото, відео) /Фото 7

Фото: Одеська обласна прокуратура

Масований обстріл України. Росія завдала один із найбільших ударів по Києву, є руйнування (фото, відео) /Фото 8

Фото: Одеська обласна прокуратура

Масований обстріл України. Росія завдала один із найбільших ударів по Києву, є руйнування (фото, відео) /Фото 9

Фото: Одеська обласна прокуратура

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