У ніч на 10 червня Росія атакувала Україну ударними дронами, найбільше постраждали столиця, Київщина та Одещина, повідомляє ДСНС. Внаслідок обстрілів виникло 19 пожеж, чотири з них ще гасять. За словами президента Володимира Зеленського, вночі відбувся один із найбільших ударів по Києву.