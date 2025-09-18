Росія у ніч на 18 вересня вчергове атакувала залізничну інфраструктуру України – знеструмлені кілька дільниць у Полтавській області. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» й голова ОВА Володимир Когут.
Деталі
- Ворог атакував залізничну інфраструктуру у Миргородському районі, повідомив Когут. За його словами, виникли пожежі, які було локалізовано підрозділами ДСНС. Є інформація про одну травмовану людину.
- Внаслідок нічного обстрілу Полтавщини та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було задіяно резервні тепловози.
- Зараз у межах трьох годин затримуються декілька пасажирських поїздів: №102 Херсон – Краматорськ, №63/111 Харків, Ізюм – Львів, №64/112 Львів – Харків, Ізюм, 791 Кременчук – Київ.
- На 07:00 пошкодження локалізовано, напругу подано – поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом, повідомила УЗ.
Контекст
З липня росіяни почали прицільно бити по залізничній інфраструктурі України, заявляв раніше голова УЗ Олександр Перцовський. «Шахеди масово атакують наші ключові станції. Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельникове, на станцію Козятин. Тобто практично по всій країні вони бʼють по вузлових станціях», – наголосив він. За словами голови УЗ, в ході комплексних атак під удар потрапляють енергетичні підстанції, локомотивні депо і пасажирські вокзали.
У ніч на 28 серпня Росія пошкодила окремі ділянки залізничних маршрутів та парк швидкісних поїздів Інтерсіті+ в Києві.
7 вересня Росія завдала десятків ударів по Кременчуку та серйозно пошкодила Крюківський міст – єдину переправу через Дніпро не лише для міста на 200 000 мешканців, а й для промислового регіону на десятки кілометрів.
17 вересня Росія здійснила масовану атаку по підстанціях УЗ. Компанія повідомляла про затримки пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямків.
