Росія знищила термінал «Нової пошти» у Сумах прицільним влучанням «шахедів»

В ніч на 6 березня росіяни атакували Суми дронами, внаслідок цього зруйновано термінал «Нової пошти», повідомила пресслужба компанії. Два ворожих дрони влучили у складські приміщення, виникла масштабна пожежа, загинув співробітник компанії-підрядника.

Ключові факти

Внаслідок атаки згоріли 2576 посилок, які були на території терміналу. Оголошена вартість втрачених відправлень – понад 3,3 млн грн.

Компанія вже зв’язується з клієнтами для виплати компенсацій.

«Нова пошта»оперативно перебудовує сортування посилок та логістику, але попередила про можливі затримки у відправленнях з Сум та у місто з усіх регіонів України.

Контекст

У ніч на 6 березня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 112-ма ударними БпЛА типу Shahed. Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття 68-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях. Ще 43 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Цієї ж ночі Росія атакувала балістикою пʼятиповерховий готель в Кривому Розі. Усю ніч на місці ракетного удару тривала рятувальна операція.

У ніч на 4 березня російські війська завдали масованого удару, внаслідок якого один із «шахедів» зруйнував відділення «Нової пошти» в передмісті Одеси.