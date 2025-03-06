Росія вдарила балістикою по готелю у Кривому Розі. Напередодні туди заселились волонтери (фото, відео)

Ввечері 5 березня Росія атакувала балістикою пʼятиповерховий готель в Кривому Розі. Усю ніч на місці ракетного удару тривала рятувальна операція, повідомив президент Володимир Зеленський 6 березня. Внаслідок обстрілу загинули 4 осіб, понад 30 поранені.
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Ключові факти
- За даними президента, буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів, Британії.
- «Вони вижили, бо встигли спуститись із номерів. Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким»,– повідомив Зеленський та оприлюднив відео з місця подій.
- Загалом більш ніж 30 людей були поранені, усім надано необхідну допомогу. Ударом були пошкоджені багато цивільних об’єктів навколо готелю. Рятувальники досі працюють на місці.
- «Не можна робити жодної паузи в тиску на Росію для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя», – написав президент.
- За даними ДСНС, також пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, відділення пошти, будинок культури, 12 магазинів, 19 автомобілів.
- Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали.
Контекст
У ніч на 6 березня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 112-ма ударними БпЛА типу Shahed.
Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття 68-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях. Ще 43 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
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