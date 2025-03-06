Росія вдарила балістикою по готелю у Кривому Розі. Напередодні туди заселились волонтери (фото, відео)

Ввечері 5 березня Росія атакувала балістикою пʼятиповерховий готель в Кривому Розі. Усю ніч на місці ракетного удару тривала рятувальна операція, повідомив президент Володимир Зеленський 6 березня. Внаслідок обстрілу загинули 4 осіб, понад 30 поранені.

Ключові факти

За даними президента, буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів, Британії.

«Вони вижили, бо встигли спуститись із номерів. Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким»,– повідомив Зеленський та оприлюднив відео з місця подій.

Загалом більш ніж 30 людей були поранені, усім надано необхідну допомогу. Ударом були пошкоджені багато цивільних об’єктів навколо готелю. Рятувальники досі працюють на місці.

«Не можна робити жодної паузи в тиску на Росію для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя», – написав президент.

За даними ДСНС, також пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, відділення пошти, будинок культури, 12 магазинів, 19 автомобілів.

Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали.

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Контекст

У ніч на 6 березня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 112-ма ударними БпЛА типу Shahed.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття 68-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях. Ще 43 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).