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Російський «шахед» зруйнував відділення «Нової пошти» на Одещині (фото)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У ніч на 4 березня російські війська завдали масованого удару, внаслідок якого один із «шахедів» зруйнував відділення «Нової пошти» в передмісті Одеси. Постраждалих немає. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Деталі 

  • На місці вже працює мобільне відділення, тож клієнти можуть продовжувати відправлення, повідомили у «Новій пошті». 
  • Внаслідок атаки знищено 606 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн. Компанія заявила, що найближчим часом зв’яжеться з клієнтами для врегулювання компенсації.
Російський «шахед» зруйнував відділення «Нової пошти» на Одещині (фото) /Фото 1

Зруйноване відділення Фото: «Нова пошта»

прес-служба Нової Пошти

Зруйноване відділення Фото: «Нова пошта» Фото прес-служба Нової Пошти

Російський «шахед» зруйнував відділення «Нової пошти» на Одещині (фото) /Фото 2

Зруйноване відділення Фото: «Нова пошта»

Російський «шахед» зруйнував відділення «Нової пошти» на Одещині (фото) /Фото 3

Зруйноване відділення Фото: «Нова пошта»

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Контекст 

На початок 2025 року мережа «Нової пошти» налічує 13 208 відділень і 24 002 поштомати, охоплюючи понад 10 000 населених пунктів України. У 2024 році компанія інвестувала 1,8 млрд грн у розширення своєї інфраструктури.

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