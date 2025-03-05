Російський «шахед» зруйнував відділення «Нової пошти» на Одещині (фото)

У ніч на 4 березня російські війська завдали масованого удару, внаслідок якого один із «шахедів» зруйнував відділення «Нової пошти» в передмісті Одеси. Постраждалих немає. Про це повідомила пресслужба компанії.
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Деталі
- На місці вже працює мобільне відділення, тож клієнти можуть продовжувати відправлення, повідомили у «Новій пошті».
- Внаслідок атаки знищено 606 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн. Компанія заявила, що найближчим часом зв’яжеться з клієнтами для врегулювання компенсації.
Контекст
На початок 2025 року мережа «Нової пошти» налічує 13 208 відділень і 24 002 поштомати, охоплюючи понад 10 000 населених пунктів України. У 2024 році компанія інвестувала 1,8 млрд грн у розширення своєї інфраструктури.
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