У ніч на 28 серпня внаслідок ворожої атаки було пошкоджено одне з відділень «Укрпошти». Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Деталі

«Висловлюємо співчуття родинам загиблих і бажаємо швидкого одужання пораненим. Одне з наших відділень зазнало ураження, але ми вже сьогодні розпочнемо його відновлення», – зазначив він.

Також Смілянський повідомив, що через безпекову ситуацію в Херсоні можливі затримки з доставкою.

За його словами, на трасі Миколаїв – Херсон рух обмежено через ворожі обстріли, у компанії працюють над альтернативним маршрутом.

Контекст

У ніч на 28 серпня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, застосувавши 629 засобів повітряного нападу, зокрема ударні БПЛА, ракети повітряного та наземного базування. Сили протиповітряної оборони України знешкодили 589 із них, зокрема 563 з 598 БПЛА різних типів, одну з двох ракет «Кинджал», сім з девʼяти ракет «Іскандер-М/KN-23» та 18 з 20 крилатих ракет Х-101. Проте 13 локацій зазнали влучань, а у 26 місцях зафіксовано падіння уламків.

Унаслідок атаки на Київ загинули щонайменше 12 людей, серед яких троє дітей, десятки осіб отримали поранення. У столиці пошкоджено дві будівлі Головного управління ДПС, а також будівлі, де розташовані головні офіси Банку Кредит Дніпро та ОТП Банку. Крім того, постраждала будівля медичного центру «Добробут». На вулиці Жилянській майже повністю зруйновано кафе Honey.