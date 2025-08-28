В ночь на 28 августа в результате вражеской атаки было повреждено одно из отделений «Укрпочты». Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- «Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем быстрого выздоровления раненым. Одно из наших отделений потерпело поражение, но мы уже сегодня приступим к его восстановлению», – отметил он.
- Также Смилянский сообщил, что из-за ситуации в Херсоне возможны задержки с доставкой.
- По его словам, на трассе Николаев – Херсон движение ограничено из-за вражеских обстрелов, в компании работают над альтернативным маршрутом.
Контекст
В ночь на 28 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив 629 средств воздушного нападения, в том числе ударные БПЛА, ракеты воздушного и наземного базирования. Силы противовоздушной обороны Украины обезвредили 589 из них, в том числе 563 из 598 БПЛА различных типов, одну из двух ракет «Кинжал», семь из девяти ракет «Искандер-М/KN-23» и 18 из 20 крылатых ракет Х-101. Однако 13 локаций пострадали от попаданий, а в 26 местах зафиксировано падение обломков.
В результате атаки на Киев погибли по меньшей мере 12 человек, среди которых трое детей, десятки человек получили ранения. В столице повреждены два здания Главного управления ГНС, а также здания, где расположены головные офисы Банка Кредит Днепр и ОТП Банка. Кроме того, пострадало здание медицинского центра «Добробут». На улице Жилянской почти полностью разрушено кафе Honey.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.