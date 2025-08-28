В ночь на 28 августа в результате вражеской атаки было повреждено одно из отделений «Укрпочты». Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Подробности

«Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем быстрого выздоровления раненым. Одно из наших отделений потерпело поражение, но мы уже сегодня приступим к его восстановлению», – отметил он.

Также Смилянский сообщил, что из-за ситуации в Херсоне возможны задержки с доставкой.

По его словам, на трассе Николаев – Херсон движение ограничено из-за вражеских обстрелов, в компании работают над альтернативным маршрутом.

Контекст

В ночь на 28 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив 629 средств воздушного нападения, в том числе ударные БПЛА, ракеты воздушного и наземного базирования. Силы противовоздушной обороны Украины обезвредили 589 из них, в том числе 563 из 598 БПЛА различных типов, одну из двух ракет «Кинжал», семь из девяти ракет «Искандер-М/KN-23» и 18 из 20 крылатых ракет Х-101. Однако 13 локаций пострадали от попаданий, а в 26 местах зафиксировано падение обломков.

В результате атаки на Киев погибли по меньшей мере 12 человек, среди которых трое детей, десятки человек получили ранения. В столице повреждены два здания Главного управления ГНС, а также здания, где расположены головные офисы Банка Кредит Днепр и ОТП Банка. Кроме того, пострадало здание медицинского центра «Добробут». На улице Жилянской почти полностью разрушено кафе Honey.