Російського бізнесмена Шелкова судитимуть за постачання українського титану для ВПК Росії

Обвинувальний акт проти російського бізнесмена Михайла Шелкова, якого звинувачують в ухиленні від податків та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, передали до суду. Про це йдеться у повідомленні пресслужби БЕБ від 23 січня. За версією слідства, Шелков через австрійську компанію приховано постачав українську титанову продукцію російському ВПК.

Деталі

За даними правоохоронців, організована злочинна група, очолювана Шелковим, через австрійську компанію приховано постачала продукцію українського комбінату підприємствам РФ на суму майже 90 млн грн. Ці підприємства, за даними правоохоронців, займаються виготовленням зброї для міністерства оборони РФ та забезпечують потреби оборонно-промислового комплексу агресора.

Постачання титановмісних концентратів здійснювалося через австрійську компанію, але фактично продукція відвантажувалась на адресу російських підприємств за заниженими цінами.

Майно та активи було стягнуто на користь держави. Тепер комбінат перебуває у власності України. Проти Шелкова та його компаній Україна запровадила низку санкцій.

Контекст

24 лютого 2023 року Кабмін передав в управління ФДМУ активи Михайла Шелкова, зокрема 100% ТОВ «Інвестагро», ТОВ «ВСМПО Титан Україна», ТОВ «Демурінський ГЗК», ТОВ «Тай-Мінералс» та інші.

Нікопольський завод «Титан Україна» було конфісковано за рішенням Вищого антикорупційного суду 23 січня 2023 року. Основний напрям діяльності заводу – виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі, і підприємство має необхідну виробничу базу.

СБУ повідомляє, що компанія «ВСМПО-Авісма» під контролем Шелкова нелегально постачала титанову сировину з України до Росії для потреб російського військово-промислового комплексу.

8 жовтня 2024 року Кабмін включив 100% статутного капіталу ТОВ «ВСМПО Титан Україна» до переліку обʼєктів великої приватизації.