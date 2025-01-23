Российского бизнесмена Шелкова будут судить за поставку украинского титана для ВПК России

Обвинительный акт против российского бизнесмена Михаила Шелкова, которого обвиняют в уклонении от налогов и легализации имущества, полученного преступным путем, передали в суд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы БЭБ от 23 января. По версии следствия, Шелков через австрийскую компанию скрыто поставлял украинскую титановую продукцию российскому ВПК.

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По данным правоохранителей, организованная преступная группа, возглавляемая Шелковым, через австрийскую компанию скрыто поставляла продукцию украинского комбината предприятиям РФ на сумму почти 90 млн грн. Эти предприятия, по данным правоохранителей, занимаются изготовлением оружия для министерства обороны РФ и обеспечивают потребности оборонно-промышленного комплекса агрессора.

Поставки титансодержащих концентратов осуществлялись через австрийскую компанию, но фактически продукция отгружалась в адрес российских предприятий по заниженным ценам.

Имущество и активы были взысканы в пользу государства. Теперь комбинат находится в собственности Украины.

Контекст

24 февраля 2023 года Кабмин передал в управление ФГИУ активы Михаила Шелкова, в том числе 100% ООО «Инвестагро», ООО «ВСМПО Титан Украина», ООО «Демуринский ГОК», ООО «Тай-Минералс» и другие.

Никопольский завод «Титан Украина» был конфискован по решению Высшего антикоррупционного суда 23 января 2023 года. Основное направление деятельности завода – производство труб, полых профилей и фитингов из стали, и предприятие имеет необходимую производственную базу.

СБУ сообщает, что компания «ВСМПО-Ависма» под контролем Шелкова нелегально поставляла титановое сырье из Украины в Россию для нужд российского военно-промышленного комплекса.

8 октября 2024 года Кабмин включил 100% уставного капитала ООО «ВСМПО Титан Украина» в список объектов крупной приватизации.