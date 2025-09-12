Велика Британія надасть Україні 142 млн фунтів стерлінгів (€160 млн) для підтримки взимку та у 2026 році, а також поповнила санкційні списки проти Росії, включивши близько 70 суден тіньового флоту, три фізичні особи та 27 юридичних осіб, зокрема з Росії, Туреччини, Індії та Китаю. Про це повідомила міністерка закордонних справ Іветт Купер під час першого візиту до України 12 вересня.

Деталі

З цієї суми £100 млн спрямують на гуманітарну допомогу: захист цивільних у прифронтових зонах, підтримку вразливих груп, відновлення водо- та теплопостачання, забезпечення засобів до існування, створення робочих місць і зміцнення стійкості України під час четвертої зими війни, розв’язаної Росією. Ще £42 млн підуть на ремонт електромереж і захист ключової газової та енергетичної інфраструктури напередодні зими.

До санкційного списку потрапили, зокрема, танкери «Mikhail Ulyanov», «Kirill Lavrov», «Nevskiy Prospect», «Murmansk», «Valentin Pikul», «Vasily Dinkov», «Ivan Aivazovskiy», «Gazpromneft Zuid East», «Gazpromneft Nordeast», «Shturman Ovtsyn», «Shturman Shcherbinin» та інші. Санкції також торкнулися російських підприємств оборонно-промислового комплексу, таких як конструкторське бюро «Ікар», Митищинський приладобудівний завод, Сарапульський радіозавод, НВП «Звукотехніка», НДІ «Солітон», ВО «Протон», НВО «Поіск», заводи «Мезон», «Реконд», «Елеконд», Брянський хімічний завод, Редкінський дослідний завод, компанії «РусПолімет» і «Технодинаміка».

Крім того, обмеження застосовані до закордонних структур, які допомагали Росії обходити санкції, зокрема турецької «Mastel Makina Ithalat Ihracat», індійської «Hayers Infotech» та восьми китайських компаній: «Jin Tang Technology», «Scorpionʼs Holding Group», «Xin Yu», «Bin Yin», «Soguzo», «Phaeton Group», «Tecgr» і «Shenzhen Blue Hat International Trade».

«Велика Британія не стоятиме склавши руки, поки Путін продовжує своє варварське вторгнення в Україну. Наші санкції спрямовані на скорочення доходів путінського режиму та припинення постачання військового обладнання на тлі безрозсудних російських ударів, що порушили повітряний простір НАТО над Польщею та пошкодили Будинок уряду в Києві», – заявила Купер.

Вона наголосила, що завдяки військовій підтримці, новому фінансуванню, 100-річному партнерству між Великою Британією та Україною та лідерству в «коаліції рішучих», Британія залишатиметься поруч із Україною для досягнення справедливого миру. «Обстріли Путіна мирного населення, затягування мирних переговорів і зневага до людського життя мають припинитися», – додала міністерка.

Британія, один із головних союзників України, уже наклала санкції на більше нафтових танкерів, ніж будь-яка інша країна, і продовжує підтримувати Україну через двосторонній 100-річний договір про партнерство.

Контекст

У січні 2025 року прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський уклали угоду про сторічне партнерство, яка гарантує Україні щорічну військову допомогу на суму щонайменше $3,6 млрд на весь необхідний період.

У квітні Британія надала Україні пакет військової підтримки на суму приблизно $1 млрд для закупівлі систем протиповітряної оборони та артилерії. У травні Лондон спрямував $3 млрд, отриманих від заморожених російських активів, на зміцнення обороноздатності України. У червні Великобританія виділила ще £1,7 млрд ($2,3 млрд) для додаткових закупівель озброєння.