Rozetka передасть весь прибуток від товарів «Біосфери» на відновлення, зруйнованого Росією виробництва в Дніпрі

Онлайн-магазин Rozetka спрямує весь прибуток від продажу товарів компанії «Біосфера» на відновлення складів, зруйнованих унаслідок ракетного удару по Дніпру. Про це повідомила пресслужба компанії.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Деталі
- «Ми підтримуємо «Біосферу»: 100% прибутку від їхніх товарів на Rozetka підуть на відбудову складів. Акція діє з 10 квітня до 10 травня 2025 року», – повідомили на сайті ритейлера.
Контекст
10 квітня 2025 року російська балістична ракета влучила в Дніпро, пошкодивши підприємство корпорації «Біосфера», що належить Андрію Здесенку. Унаслідок атаки спалахнула пожежа, є жертви та поранені.
«Біосфера», заснована в Дніпрі у 1997 році, є одним із лідерів ринку господарських товарів в Україні. Серед її популярних брендів – «Фрекен БОК», Smile, Selpak, Vortex та інші. Компанія щомісяця виробляє 8,5 млн сміттєвих пакетів, 10 млн вологих серветок, 4 млн губок і 1,4 млн ватних паличок.
У 2024 році «Біосфера» збільшила виторг на 33% до 7,5 млрд грн, із яких 30% припало на експорт.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.