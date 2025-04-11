Rozetka передасть весь прибуток від товарів «Біосфери» на відновлення, зруйнованого Росією виробництва в Дніпрі

Онлайн-магазин Rozetka спрямує весь прибуток від продажу товарів компанії «Біосфера» на відновлення складів, зруйнованих унаслідок ракетного удару по Дніпру. Про це повідомила пресслужба компанії.

Деталі

«Ми підтримуємо «Біосферу»: 100% прибутку від їхніх товарів на Rozetka підуть на відбудову складів. Акція діє з 10 квітня до 10 травня 2025 року», – повідомили на сайті ритейлера.

Контекст

10 квітня 2025 року російська балістична ракета влучила в Дніпро, пошкодивши підприємство корпорації «Біосфера», що належить Андрію Здесенку. Унаслідок атаки спалахнула пожежа, є жертви та поранені.

«Біосфера», заснована в Дніпрі у 1997 році, є одним із лідерів ринку господарських товарів в Україні. Серед її популярних брендів – «Фрекен БОК», Smile, Selpak, Vortex та інші. Компанія щомісяця виробляє 8,5 млн сміттєвих пакетів, 10 млн вологих серветок, 4 млн губок і 1,4 млн ватних паличок.

У 2024 році «Біосфера» збільшила виторг на 33% до 7,5 млрд грн, із яких 30% припало на експорт.