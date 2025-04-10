У Дніпрі через російський обстріл постраждало підприємство корпорації «Біосфера» Андрія Здесенка

Через російську атаку у Дніпрі постраждало підприємство корпорації «Біосфера» Андрія Здесенка. На місці виникла пожежа, є загиблий і поранені. Це Forbes Ukraine підтвердив власник Biosphere Corporation Андрій Здесенко, а також повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Ключові факти

«Поки не зрозуміло, що з людьми, працює велика кількість техніки», — каже власник Biosphere Corporation Андрій Здесенко. За його словами, одна людина загинула під час надання медичної допомоги у «швидкій», а також є поранені.

У Дніпрі знаходиться один з підрозділів Biosphere Corporation «КПД» площею 34 000 кв.м. Він включає виробництво, логістичний центр та офіс. Там виготовляють продукцію під торговими марками «Фрекен Бок», Smile, та інші.

Внаслідок обстрілу загинув 42-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення, повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури. «Пошкоджено інфраструктуру, а інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється», — додають там. Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які зафіксували черговий воєнний злочин РФ, зазначають у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури. «Комунальні цистерни доправляють рятувальникам воду, аби загасити пожежу на місці ворожого удару», — зазначив у своєму Telegram-каналі мер Дніпра Борис Філатов.

Контекст

«Біосфера», що заснована у 1997 році, випускає на трьох заводах в Україні та одному в Естонії товари для кухні та прибирання, а також гігієнічну продукцію. Найвідоміші торговельні марки – «Фрекен БОК», Smile, Selpak, Vortex та інші. Щомісячний обсяг виробництва становить 8,5 млн пакетів для сміття, 10 млн вологих серветок, 4 млн губок та 1,4 млн ватних паличок.

Потужності корпорації представлені чотирма заводами загальною виробничою площею 35 000 кв. м у Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях, відкритим виробництвом у Тернополі, а також логістичними комплексами площею 30 000 кв. м.

Спільно з французькою Groupe Lemoine «Біосфера» також володіє заводом в Естонії з виробництва ватної продукції площею 8500 кв. м. У 2022 році компанія придбала австрійську торговельну марку Alufix.

У лютому 2024-го «Біосфера» придбала дистрибʼютора товарів для дому та гігієни – ТОВ «Сервіс Про» (Дніпро). Це підприємство у 2022 році скоротило виторг на 33,9% – до 2,1 млрд, а чистий збиток сягнув 21,6 млн грн порівняно зі 103,8 млн грн чистого прибутку роком раніше. На початку червня 2024 року «Біосфера» продала лінію з виробництва підгузків Bambik через падіння народжуваності в Україні. Виторг «Біосфери» у 2024 році зріс на третину до 7,5 млрд грн.