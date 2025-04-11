Удар по Дніпру. Пожежу на виробництві «Біосфери» ліквідували, зруйновані склад та виробничі приміщення

ДСНС зупинила масштабну пожежу, що сталася після російського обстрілу на майданчику компанії «Біосфера» . Площа пожежі становила 6000 кв.м., над її ліквідацією працювали 162 рятувальники та було задіяно 35 одиниць техніки. Зруйновані склад та частина виробничих приміщень, розказав Forbes власник компанії Андрій Здесенко.

Деталі

Ракетний удар зруйнував частину логістичного центру «Біосфери», що знаходиться на лівому березі Дніпра. «Втрати великі. Це – сировина, у якої довгий період доставки, готові вироби, упаковка. Зруйнована частина виробничих приміщень» – розповів Forbes Андрій Здесенко, За його словами, швидко це відновити не вийде.

Раніше повідомлялося, що інвестиції у цей логістичний центр «Біосфера» інвестувала $4 млн. Відкриття майданчика відбулося в липні 2021 року.

За словами Здесенка, пожежа сталася після прямого влучання російського боєприпасу. Постраждали девʼять осіб, один з них – 42-річний чоловік – загинув.

Контекст

В четвер 10 квітня 2025 року Росія завдала удару балістичною ракетою по Дніпру. Внаслідок удару постраждало підприємство корпорації «Біосфера» Андрія Здесенка. На місці виникла пожежа, є загиблий і поранені.

Корпорація «Біосфера» була заснована в Дніпрі у 1997 році. Компанія великий гравець українського ринку господарських товарів. Найвідоміші її марки — «Фрекен БОК», Smile, Selpak, Vortex та інші. Щомісячний обсяг виробництва становить 8,5 млн пакетів для сміття, 10 млн вологих серветок, 4 млн губок та 1,4 млн ватних паличок.

В 2024 році компанія наростила виторг на 33% до 7,5 млрд грн. 30% виручки компанія отримала за кордоном.