Прем’єр-міністр Румунії Іліє Боложан зазначив, що надання військових баз союзникам по НАТО для розміщення винищувачів F-35 може стати внеском його країни у встановлення тривалого миру в Україні. Про це пишуть румунські видання Calea Europeana та Agerpres .

Деталі

На запитання щодо позиції уряду стосовно прохань європейських лідерів до США розмістити винищувачі F-35 у Румунії задля гарантій безпеки України, Боложан наголосив, що Румунія дотримується чіткої позиції: країна не відправлятиме свої війська на територію України.

Водночас, враховуючи членство Румунії в НАТО, її військові бази, які вже використовуються спільно румунськими та натовськими силами, зокрема авіаційними, можуть бути надані союзникам, включно зі США.

«Наші аеропорти вже сьогодні використовуються для повітряного патрулювання, спостереження за ситуацією в Чорному морі та проведення спільних військових навчань. Таким чином, надання наших військових баз союзникам по НАТО може бути внеском Румунії у забезпечення сталого миру в Україні», – наголосив прем’єр-міністр.

Контекст

Пентагон оголосив, що Сполучені Штати зведуть свою роль у системі гарантій безпеки для України до мінімуму. Натомість європейські союзники активно працюють над створенням більш рішучої системи підтримки Києва, адже довгострокове стримування Росії залежить від співпраці зі США та НАТО.

19 серпня Дональд Трамп в ефірі Fox News заявив, що не має наміру відправляти американські війська в Україну для контролю за виконанням можливих мирних угод із Росією. Водночас він зазначив, що США можуть надавати Україні підтримку з повітря.

За інформацією Bloomberg, приблизно десять європейських країн висловили готовність направити свої війська в Україну після завершення війни. Однак Росія категорично виступає проти присутності сил НАТО на українській території.

Як повідомляє The Times із посиланням на джерела, європейські країни запропонували США розмістити винищувачі F-35 у Румунії та надати додаткову підтримку Україні. Це питання обговорювалося під час зустрічі голови Об’єднаного комітету начальників штабів США Дена Кейна з військовими керівниками Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії. Окрім винищувачів, європейські союзники прагнуть отримати від США доступ до розвідувальних супутників, а також постачання Україні систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS.