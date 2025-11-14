Подробности

Океанские танкеры в этом году тратят почти на три недели больше, чем в прошлом году, на доставку сырой нефти в северный Китай из арктических и балтийских портов России по Северному морскому пути. Средняя продолжительность рейса от погрузки до разгрузки составляет около семи недель, причем несколько судов еще не завершили доставку, пишет издание. Все танкеры находятся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Увеличение времени рейсов контрастирует с маршрутом через Суэцкий канал, где задержки выросли лишь незначительно. Большинство поставок по этому пути осуществляются на судах, не попавших под санкции США.

Отмечается, что это свидетельствует о том, как меры США усложняют торговлю российской нефтью, хотя и не останавливают ее полностью.

Северный морской путь вдоль арктического побережья России должен обеспечивать более быструю доставку в северный Китай, чем обычный маршрут через Суэцкий канал. Использование северного пути почти вдвое сокращает расстояние от Мурманска и уменьшает путь из балтийских портов Приморска и Уст-Луга на 30%.

Из 18 поставок сырой нефти через Арктику в этом году – против 20 в прошлом году – 11 судов затем осуществляли перевалку с судна на судно у тихоокеанского побережья России.

Эта практика – перекачка нефти с одного танкера в другой в открытом море – затрудняет отслеживание конечного пункта назначения грузов. Она также добавляет дополнительные расходы и время доставки.

Все танкеры, перевозившие нефть через Арктику в этом году, находятся под санкциями США. Большинство также внесены в черные списки Великобритании и Европейского союза. Задержки и перевалки грузов подобны тем, что для немногих судов под санкциями США, которые загружают российскую нефть в тихоокеанском порту Козмино. Грузы в итоге разгружают в китайских портах.

Контекст

23 октября президент США Дональд Трамп ввел санкции против «Руснефти», «Лукойла» и их дочерних структур. В санкционный перечень включены более 30 подразделений обеих компаний, в том числе нефтяные месторождения, газовые и нефтеперерабатывающие предприятия по всей России. На «Руснефть» и «Лукойл» вместе приходится около половины ежедневной добычи нефти в стране. В частности, «Руснефть» формирует примерно 17% доходов федерального бюджета России.