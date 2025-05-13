Сайти порівняння цін атакують Google. Техногіганту загрожують штрафи у Європі на €12 млрд

Google зіткнувся з позовами щонайменше на €12 млрд від європейських сайтів порівняння цін, пише Bloomberg . Компанії звинувачують техногіганта у втраті клієнтів через зловживання домінуванням у пошуку.

Ключові факти

Позови пов’язані з рішенням Єврокомісії 2017 року, коли Google оштрафували на €2,4 млрд за незаконне просування власного сервісу порівняння цін.

Після підтвердження порушення антимонопольного законодавства у 2023 році десятки компаній подали так звані «послідовні позови» . Bloomberg виявив 12 справ у семи країнах Європи, дев’ять із яких оцінюються у понад €12 млрд.

. Bloomberg виявив 12 справ у семи країнах Європи, дев’ять із яких оцінюються у понад €12 млрд. Найбільші позивачі – британські Kelkoo і Foundem (1 млрд фунтів стерлінгів), німецький Idealo (€3,3 млрд), шведський Pricerunner (€2,1 млрд), польський Ceneo (€500 млн), італійська Moltiply Group (€2,9 млрд).

У червні лондонський суд розглядатиме позов від британських сайтів Kelkoo та Foundem. У вересні суд в Амстердамі заслухає справу нідерландської Compare Group. У жовтні та листопаді відбудуться слухання в Гамбурзі та Берліні від Idealo.

Деякі позивачі, як Idealo, збільшили вимоги, стверджуючи, що Google продовжує порушувати антимонопольні закони, маніпулюючи результатами пошуку.

Google заперечує обґрунтованість позовів, заявляючи, що формат реклами для сайтів порівняння цін, запроваджений у 2017 році, ефективний і не дискримінує конкурентів. За даними компанії, понад 1550 європейських сайтів використовують цей формат.

Популярне Категорія Рейтинги Дата Вчора 50 найкращих роботодавців країни

Контекст

З моменту рішення Єврокомісії Google вже сплатив близько €8 млрд штрафів у Європі, зокрема понад €4,3 млрд у справі Android, та майже €1,5 млрд – за умови рекламних контрактів. Деякі штрафи було оскаржено й зменшено.

У 2022 році суд підтвердив, що Google порушила антимонопольне законодавство, що дало змогу позивачам не доводити сам факт порушення. Але їм ще потрібно довести, що саме дії Google, а не зміни на ринку чи внутрішні помилки, спричинили їхні збитки.

Якщо Google не погодиться добровільно виплатити компенсації, компаніям доведеться добиватися рішень у судах США – це може спричинити політичну напругу, особливо з огляду на різку критику з боку Дональда Трампа щодо тиску на американські технологічні компанії в ЄС.

Водночас у США Google також стикається з антимонопольними позовами, зокрема від Yelp, та вимогами Мін’юсту продати частини бізнесу.