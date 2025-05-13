Сайти порівняння цін атакують Google. Техногіганту загрожують штрафи у Європі на €12 млрд

Google зіткнувся з позовами щонайменше на €12 млрд від європейських сайтів порівняння цін, пише Bloomberg. Компанії звинувачують техногіганта у втраті клієнтів через зловживання домінуванням у пошуку.
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Ключові факти
- Позови пов’язані з рішенням Єврокомісії 2017 року, коли Google оштрафували на €2,4 млрд за незаконне просування власного сервісу порівняння цін.
- Після підтвердження порушення антимонопольного законодавства у 2023 році десятки компаній подали так звані «послідовні позови». Bloomberg виявив 12 справ у семи країнах Європи, дев’ять із яких оцінюються у понад €12 млрд.
- Найбільші позивачі – британські Kelkoo і Foundem (1 млрд фунтів стерлінгів), німецький Idealo (€3,3 млрд), шведський Pricerunner (€2,1 млрд), польський Ceneo (€500 млн), італійська Moltiply Group (€2,9 млрд).
- У червні лондонський суд розглядатиме позов від британських сайтів Kelkoo та Foundem. У вересні суд в Амстердамі заслухає справу нідерландської Compare Group. У жовтні та листопаді відбудуться слухання в Гамбурзі та Берліні від Idealo.
- Деякі позивачі, як Idealo, збільшили вимоги, стверджуючи, що Google продовжує порушувати антимонопольні закони, маніпулюючи результатами пошуку.
- Google заперечує обґрунтованість позовів, заявляючи, що формат реклами для сайтів порівняння цін, запроваджений у 2017 році, ефективний і не дискримінує конкурентів. За даними компанії, понад 1550 європейських сайтів використовують цей формат.
Контекст
З моменту рішення Єврокомісії Google вже сплатив близько €8 млрд штрафів у Європі, зокрема понад €4,3 млрд у справі Android, та майже €1,5 млрд – за умови рекламних контрактів. Деякі штрафи було оскаржено й зменшено.
У 2022 році суд підтвердив, що Google порушила антимонопольне законодавство, що дало змогу позивачам не доводити сам факт порушення. Але їм ще потрібно довести, що саме дії Google, а не зміни на ринку чи внутрішні помилки, спричинили їхні збитки.
Якщо Google не погодиться добровільно виплатити компенсації, компаніям доведеться добиватися рішень у судах США – це може спричинити політичну напругу, особливо з огляду на різку критику з боку Дональда Трампа щодо тиску на американські технологічні компанії в ЄС.
Водночас у США Google також стикається з антимонопольними позовами, зокрема від Yelp, та вимогами Мін’юсту продати частини бізнесу.
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