Мінʼюст США вимагає примусового продажу ключових рекламних підрозділів Google

Міністерство юстиції США вимагає примусового поділу рекламного бізнесу Alphabet, материнської компанії Google. Це сталося після того, як суд визнав, що компанія незаконно домінує на двох ринках рекламних технологій, пише Reuters.
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Деталі
- Google слід негайно змусити відмовитися від своєї рекламної біржі AdX, а потім провести «поетапне» відчуження DoubleClick for Publishers (DFP) – видавничого рекламного сервера – двох ключових компонентів свого стека цифрової реклами, йдеться у поданій 5 травня заяві Мінʼюсту.
- Федеральний суддя призначив судовий розгляд справи на вересень.
- Мін’юст наполягає, що продаж AdX і DFP необхідний для відновлення конкуренції на ринках рекламних бірж і серверів для видавців. Компанія завищувала витрати для рекламодавців і знижувала доходи видавців, вважають регулятори.
- Віцепрезидент Google з регуляторних питань Лі-Енн Малхолланд заявила Reuters, що пропозиція Мін’юсту виходить за рамки судового рішення і зашкодить видавцям та рекламодавцям.
- Минулого року Google запропонувала продати AdX, щоб завершити антимонопольне розслідування в ЄС, але європейські видавці відхилили пропозицію як недостатню.
Контекст
У січні 2023 року проти Google подали позов, звинувативши в незаконній монополії на ринках рекламних технологій. Судовий розгляд відбувся у вересні 2024 року, а 17 квітня 2025 року суддя Лоні Брінкема визнала, що Google незаконно контролює ринки серверів для видавців і рекламних бірж.
Це рішення стало підставою для вимог Мін’юсту продати AdX і DFP. Антимонопольні розслідування проти Google тривають у США та Європі, а продаж активів може змінити ринок цифрової реклами, вплинувши на видавців і рекламодавців.
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