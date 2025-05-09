Alphabet втратила $120 млрд капіталізації за тиждень. ШІ загрожує головному джерелу прибутку Google

Вартість Alphabet Inc., материнської компанії Google, за тиждень знизилась на $120 млрд. Причина – занепокоєння інвесторів, що штучний інтелект може підірвати домінування Google у сфері пошуку, на якому тримається більшість прибутків компанії, пише Bloomberg .

Деталі

Під час судового процесу Apple її топменеджер Едді К’ю розповів, що компанія розглядає можливість інтеграції ШІ-сервісів у свій браузер Safari.

Зараз Google платить Apple орієнтовно $20 млрд на рік за право бути пошуковиком за замовчуванням на iPhone. Але кількість пошукових запитів у Safari вперше впала у квітні, що може свідчити про те, що користувачі переходять на альтернативи, зокрема OpenAI та Anthropic.

У середу акції Alphabet впали на 7,3%, а за тиждень загалом – майже на 6%. Попри запевнення компанії, що кількість пошукових запитів загалом зростає, зокрема і з пристроїв Apple, занепокоєння інвесторів не вщухає. Вони побоюються, що Google може втратити монополію в пошуку і, відповідно, прибутки.

«Це перший реальний конкурент для Google у сфері пошуку за всю історію. Ми вже бачимо перші тріщини в броні», – каже Арт Гоґан із B. Riley Wealth Management.

Попри складнощі, більшість аналітиків радять купувати акції Alphabet – понад 80% експертів Bloomberg мають рейтинг «купувати».

Потенціал зростання ціни акцій становить майже 30% від поточних рівнів. Проте окремі аналітики вже обережніші – прогноз на прибуток у $115 млрд у 2025 році може виявитися завищеним.

Контекст

Alphabet і раніше втрачала в ціні після запуску ChatGPT у 2022 році. Це відбувалося, зокрема, через сумніви в якості її власного чат-бота. Але компанія завжди повертала довіру інвесторів завдяки сильним фінансовим показникам. За перший квартал 2025 року пошукова реклама показала стабільне зростання. За даними компанії, доходи від пошукової реклами зросли на 10% до $50,7 млрд в порівнянні з першим кварталом минулого року.

Однак зниження обсягу пошукових запитів і ризик втрати частки ринку можуть підірвати довіру до майбутніх прибутків. Саме тому Alphabet зараз торгується за мультиплікатором P/E 15, тоді як середній показник за останнє десятиліття – 21. Для порівняння, у Microsoft на наступні 12 місяців цей показник – 30.