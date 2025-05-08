Google звільнив близько 200 співробітників у глобальному бізнес-підрозділі – The Information

Компанія Google скоротила близько 200 робочих місць у своєму глобальному бізнес-підрозділі, який відповідає за продажі та партнерство, повідомило видання The Information 7 травня з посиланням на джерело.

Ключові факти

Компанія повідомила, що вона вносить невеликі зміни до складу команд, «щоб підвищити рівень співробітництва та розширити можливості щодо швидкого та ефективного обслуговування клієнтів».

Минулого місяця Google звільнила сотні співробітників свого підрозділу платформ та пристроїв, в якому, крім іншого, розміщуються платформа Android, телефони Pixel та браузер Chrome.

Контекст

Великі технологічні компанії перенаправляють витрати на центри обробки даних та розробку штучного інтелекту, одночасно скорочуючи інвестиції в інші галузі.

У січні 2023 року Alphabet, материнська компанія Google, оголосила про плани скоротити 12 000 робочих місць, або 6% своєї глобальної робочої сили. За даними, поданими у лютому, станом на 31 грудня 2024 року в компанії працювало 183 323 особи.

Серед інших великих скорочень робочих місць, батьківська компанія Facebook Meta. У січні компанія звільнила близько 5% співробітників, одночасно продовжуючи прискорений найм інженерів з машинного навчання.

Microsoft у вересні також скоротив 650 робочих місць у підрозділі Xbox. Amazon звільнив співробітників у декількох підрозділах, включаючи комунікаційні, в той час як Apple минулого року скоротила близько 100 посад у своїй групі цифрових послуг.