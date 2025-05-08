Google звільнив близько 200 співробітників у глобальному бізнес-підрозділі – The Information

Компанія Google скоротила близько 200 робочих місць у своєму глобальному бізнес-підрозділі, який відповідає за продажі та партнерство, повідомило видання The Information 7 травня з посиланням на джерело.
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Ключові факти
- Компанія повідомила, що вона вносить невеликі зміни до складу команд, «щоб підвищити рівень співробітництва та розширити можливості щодо швидкого та ефективного обслуговування клієнтів».
- Минулого місяця Google звільнила сотні співробітників свого підрозділу платформ та пристроїв, в якому, крім іншого, розміщуються платформа Android, телефони Pixel та браузер Chrome.
Контекст
Великі технологічні компанії перенаправляють витрати на центри обробки даних та розробку штучного інтелекту, одночасно скорочуючи інвестиції в інші галузі.
У січні 2023 року Alphabet, материнська компанія Google, оголосила про плани скоротити 12 000 робочих місць, або 6% своєї глобальної робочої сили. За даними, поданими у лютому, станом на 31 грудня 2024 року в компанії працювало 183 323 особи.
Серед інших великих скорочень робочих місць, батьківська компанія Facebook Meta. У січні компанія звільнила близько 5% співробітників, одночасно продовжуючи прискорений найм інженерів з машинного навчання.
Microsoft у вересні також скоротив 650 робочих місць у підрозділі Xbox. Amazon звільнив співробітників у декількох підрозділах, включаючи комунікаційні, в той час як Apple минулого року скоротила близько 100 посад у своїй групі цифрових послуг.
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