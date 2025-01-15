Заборона на прямі переговори з Путіним все ще діє, Україна не визнає «замінників» НАТО – голова МЗС Сибіга

Україна не відмовлялася від принципу не вести перемовини особисто з президентом Росії Володимиром Путіним, відповідне рішення РНБО ще у силі, сказав в інтерв’ю «Європейській правді» 15 січня міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Також він наголосив, що Україна не визнає «замінників» повноправного членства в НАТО.

Ключові факти

«Так, це рішення і зараз діє», – сказав Сибіга, відповідаючи на запитання про те, якою зараз є позиція Києва стосовно прямих переговорів з Путіним та чи залишається чинним рішення РНБО про заборону прямих переговорів з ним.

На уточнююче питання, наскільки жорстка ця позиція Києва, він відповів: «Станом на сьогодні це рішення РНБО чинне».

Сибіга наголосив, що Україна не відмовиться від вступу в НАТО і не сприйме «замінники» членства, оскільки саме повноцінне членство у Альянсі є єдиною найдієвішою гарантією безпеки. Міністр запевнив, що позиція Києва щодо прагнення вступити у НАТО є твердою, курс на вступ у НАТО давно закріплений у Конституції і за членство в Альянсі виступає переконлива більшість українського суспільства.

«Єдиною дієвою гарантією для України є членство в НАТО. Понад те, членство України є гарантією безпеки самого НАТО. Окрім того, повноправне членство України є для НАТО, вибачте за цинізм, також найдешевшим варіантом забезпечення європейської безпеки», – зазначив він, відповідаючи на питання про альтернативні гарантії, які Україні можуть пропонувати під час переговорів про мирну угоду.

«Ми вже проходили «альтернативні варіанти». Ми бачили, як провалився Будапештський меморандум. Створення будь-яких «сірих зон» призводить лише до подальших загострень», – наголосив Сибіга.

Він додав, що інші інструменти, зокрема двосторонні безпекові угоди з партнерами, є складовою підготовки України до членства у НАТО і інструментом її підсилення, але не можуть замінити членство.

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Контекст

Україна розглядає членство в НАТО як найкращу гарантію своєї майбутньої безпеки. Відповідно до статті 5 пакту про взаємну оборону НАТО, члени погоджуються розглядати напад на одного як напад на всіх і приходити один одному на допомогу. Запрошення України до НАТО – перший пункт Плану перемоги, який президент Володимир Зеленський наприкінці вересня 2024 року представив у США і презентував у Верховній Раді.

Зеленський 29 листопада минулого року казав, що передача території, яку зараз контролює український уряд, «під парасольку НАТО» зупинить «гарячу фазу» війни.

Хоча НАТО заявило, що Україна приєднається до альянсу і шлях країни «незворотний», воно поки не надіслало запрошення і не встановило терміни членства.

7 січня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що «може зрозуміти почуття» РФ через прагнення України до НАТО. Зеленський, коментуючи цю заяву Трампа, закликав не робити висновків про політику США в цьому питанні. 9 січня Трамп заявив, що зустріч із Путіним перебуває на стадії підготовки.

Згідно із опитуваннями КМІС, більше українців хочуть насамперед бачити Україну в НАТО (46%), ніж у ЄС (22%). Хоча членство в обох союзах є важливим для більшості населення, проте пріоритет – у НАТО, вочевидь, через гостру вимогу українців мати надійні гарантії безпеки.