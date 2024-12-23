Українські високопосадовці почали вірити в завершення війни у 2025 році – WP

Українські посадовці почали розглядати можливість завершення війни в 2025 році, така перспектива зʼявилася після активізації розмов про мирні переговори на тлі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Про це 23 грудня пише The Washington Post , посилаючись на українського високопосадовця.

Деталі

Раніше подібні переговори здавались нереальними через нездатність дійти згоди з Росією. Однак зараз акцент змістився на довгострокову безпеку, а не на негайне повернення всіх територій, захоплених РФ.

WP вказує, що останніми тижнями президент Володимир Зеленський демонструє більшу готовність до переговорів. Це зміщення в позиції пов’язують із погіршенням ситуації на фронті та приходом до влади адміністрації Трампа, яка ставить під сумнів обсяги безпекової допомоги Києву.

Зеленський наголошує на необхідності гарантій безпеки, включно із запрошенням до НАТО та розміщенням миротворчих сил, щоб запобігти майбутнім російським нападам. Попри це джерела видання висловлюють сумніви, що Росія готова до поступок, доки її війська мають успіхи на фронті.

Західні союзники України також адаптуються до нових політичних реалій. Європейські країни збільшують витрати на оборону та намагаються посилити підтримку Києва. Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслює важливість забезпечення України боєприпасами, а не лише планами.

Проте позиція Росії залишається незмінною: Москва вимагає визнання суверенітету над анексованими територіями та відмови України від членства в НАТО. Зеленський, зі свого боку, наголошує на важливості довгострокових гарантій для запобігання повторному вторгненню з боку РФ.

Контекст

18 грудня спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що сторони конфлікту досягли стадії виснаження й можуть бути готові до переговорів про мир. Він також висловив думку, що Дональд Трамп здатний домогтися завершення війни ще до кінця 2024 року.

Наступного дня Володимир Путін під час пресконференції заявив про готовність Росії до переговорів з Україною, зазначивши, що вони мають базуватися на так званих домовленостях, досягнутих у Стамбулі в 2022 році. Він також наголосив на необхідності врахування ситуації на окупованих територіях. Путін додав, що мирні угоди можуть бути підписані лише з тим представником України, який матиме легітимність після виборів.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ці заяви на пресконференції в Брюсселі, висловив подив і заперечив існування будь-яких стамбульських домовленостей. Він нагадав, що переговори з Росією проводилися в Білорусі та Туреччині, але Україна не погодилася на ультиматуми, висунуті російською стороною, і жодних угод укладено не було.