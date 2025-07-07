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Середня зарплата IT-розробників зросла до $3400: хто серед українських айтівців заробляє найбільше – опитування DOU

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

2 хв читання

В Україні медіанні зарплати IT-розробників зросли до $3400, що на 3% більше порівняно з падінням до $3300 у січні. Про це йдеться у результатах опитування DOU, яке проводилося у червні серед 13 892 айтівців в Україні та за кордоном.

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Деталі 

  • Зарплати розробників рівня Junior зросли на $30 за пів року, досягнувши $930, що відповідає рівню літа 2024 року. Водночас зарплати Middle-розробників знизилися на $50 до $2400. Senior-розробники отримали приріст у $200, їхня медіанна зарплата становить $4700, а у верхньому квартилі зростання склало $500. 
  • Зарплати Team Lead зросли на $300 до $5300, а у Technical Lead знизилися на $50 до $5550. Найвищі зарплати у Staff SE ($7227, +$217), System Architect ($6900, +$400) і Principal SE ($6200, +$500). Топ-10% розробників заробляють від $6250, а 1% – понад $10 000.
Середня зарплата IT-розробників зросла до $3400: хто серед українських айтівців заробляє найбільше – опитування DOU /Фото 1
  • Розробники з досвідом 2-6 років (43% опитаних) відчули зниження зарплат на $200-300. Натомість у фахівців із досвідом 8-14 років зарплати зросли, а для тих, хто в IT 15+ років, залишилися стабільними на рівні $5000. Початківці з досвідом до року можуть розраховувати на $400-600.
Середня зарплата IT-розробників зросла до $3400: хто серед українських айтівців заробляє найбільше – опитування DOU /Фото 2
  • Найвищі зарплати в Україні традиційно у Києві та Львові: $1000 для джунів, $2500 для мідлів, $5000 для сеньйорів і $5700 для лідів. В Одесі зарплати джунів і мідлів аналогічні, але сеньйори отримують $4500. У Вінниці, Дніпрі та Івано-Франківську зарплати джунів – $850-900, мідлів – $2400-2475, сеньйорів – $4500. 
  • У Харкові загальна медіанна зарплата висока ($3000) через велику частку лідів, але джунів ($775), мідлів ($2010) і сеньйорів ($4400) вона нижча, ніж у інших великих містах.
Середня зарплата IT-розробників зросла до $3400: хто серед українських айтівців заробляє найбільше – опитування DOU /Фото 3
  • Продуктові компанії та стартапи пропонують найвищі зарплати. У продуктових компаніях зарплати мідлів зросли на $100, а лідів і вище – на $250. У стартапах медіанна зарплата мідлів зросла на $325. Аутстафінгові компанії знизили зарплати мідлів на $224, але платять вище середнього Senior+. Сервісні компанії втратили $150 у зарплатах мідлів, але залишаються привабливими для інтернів (62%) і джунів (40%). Найнижчі зарплати – у державних і не-IT компаніях.
  • Back-end, Mobile і Full Stack залишаються найвисокооплачуваними спеціалізаціями. Зарплати сеньйорів у цих напрямках зросли на $200–300, а у Mobile-лідів – на $500. Front-end зарплати стабільні, а Desktop і Embedded нижчі за середні. За мовами програмування лідирує Scala ($6000), за нею – Go, Kotlin, Swift і Python. Java показує зростання для сеньйорів (+$100), але зниження для мідлів (-$50). 
  • TypeScript стабільний для сеньйорів, але мідли втратили $100. У C#/.NET зростання для всіх рівнів: +$250 (сеньйори), +$100 (мідли), +$45 (джуни). PHP показує відновлення для сеньйорів (+$325), але зниження для мідлів (-$200). C++ має зниження для сеньйорів (-$200), але різке зростання для джунів (+$315).
  • Частка розробників із рівнем англійської Upper-Intermediate та Advanced зросла до 61%. Зарплати мідлів і сеньйорів із хорошою англійською вищі: +$300 для сеньйорів із Advanced, +$138 для мідлів із Advanced. За кордоном «чисті» зарплати зросли: +$205 (джуни), +$150 (мідли), +$200 (сеньйори), +$500 (ліди). Найвищі зарплати в США, Великій Британії та Іспанії, найнижчі – у Німеччині, Чехії, Румунії та Болгарії.
Середня зарплата IT-розробників зросла до $3400: хто серед українських айтівців заробляє найбільше – опитування DOU /Фото 4
  • Частка розробниць зросла до 11%, медіанний вік розробників – 30 років. TypeScript (25%) витісняє JavaScript (15%) як основну мову програмування.

Контекст 

Опитування проводилося на початку червня, у ньому взяли участь 13 892 айтівці з України та за кордоном. Дослідники проаналізували відповіді 5114 розробників: 4922, які перебувають в Україні, та 192, які планують повернутися з-за кордону. У частину про зарплати за кордоном дослідники включили дані 1059 українських розробників, які зараз живуть за межами України, незалежно від їхніх планів повернення.

Участь в опитуванні брали як працевлаштовані фахівці, так і ті, хто тимчасово не працює (шукають роботу, служать у війську, перебувають на бенчі, у декреті чи відпустці). Дослідники просили непрацюючих розробників (6% від усіх опитаних SE) вказати зарплату з останньої роботи в ІТ. Їхні доходи майже не відрізняються від зарплат тих, хто працює нині.

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