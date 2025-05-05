Понад 40% айтівців знизили зарплатні очікування через складнощі на ринку праці – дослідження DOU

За останній рік 43% українських ІТ-фахівців і 39% тих, хто працює за кордоном, знизили свої зарплатні очікування через складнощі на ринку праці. Пошук нової роботи в ІТ-секторі став значно активнішим у 2024 році порівняно з попереднім періодом. Про це йдеться у результатах дослідження DOU від 5 травня.
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Деталі
- В Україні 53% айтівців шукали нову роботу, тоді як за кордоном цей показник сягнув 61%, що суттєво більше, ніж 40% у 2023 році. Найактивнішими у пошуку були джуніори та інтерни, серед яких понад 70% намагалися змінити місце роботи.
- Серед мідлів і сеньйорів цей показник становив трохи більше половини, а серед лідів і керівників – 34% в Україні та 51% за кордоном.
- Успішність працевлаштування знизилася порівняно з попередніми роками. Лише 55% тих, хто шукав роботу протягом останнього року, змогли її знайти, тоді як у 2022 році цей показник досягав 70%.
- Технічні фахівці мали дещо вищі шанси на успіх: 56% в Україні та 55% за кордоном знайшли нове місце роботи, порівняно з 48% і 37% серед нетехнічних спеціалістів.
- В Україні найуспішнішими виявилися джуніори та інтерни, серед яких 64% тих, хто шукав, працевлаштувалися. За кордоном найкращі результати показали сеньйори – 59%. Натомість лідам і керівникам було найскладніше: лише 50% в Україні та 47% за кордоном знайшли нову роботу.
- Серед спеціалізацій в Україні найкраще працевлаштовувалися фахівці з даних – понад 70% тих, хто шукав роботу, досягли успіху. Маркетологи посіли друге місце з показником 62%. Найбільші труднощі відчували фахівці з HR, L&D, дизайну (графічного, відео, 2D/3D), фінансів, а також керівники (CEO, CTO, COO, директори).
- Менше ніж 40% представників цих напрямів змогли знайти нову роботу. За кордоном лідирували фахівці з даних і DevOps/SRE (понад 70% успішних пошуків), а також QA-спеціалісти (63%), тоді як проєктним менеджерам, рекрутерам і маркетологам було значно складніше.
- Тривалість пошуку роботи суттєво зросла. Якщо у 2023 році 49% айтівців в Україні знаходили роботу менш ніж за місяць, то у 2024 році таких було лише 35%. За кордоном ситуація аналогічна: частка тих, хто працевлаштувався за місяць, знизилася з 46% до 32%.
- Водночас побільшало тих, хто шукав роботу довше двох місяців: 57% в Україні та 63% за кордоном. Найшвидше нове місце знаходили DevOps/SRE і фахівці з даних, тоді як маркетологи, UI/UX-дизайнери та проєктні менеджери витрачали на це найбільше часу. В Україні джуніори та інтерни шукали роботу довше за інших, тоді як за кордоном сеньйори витрачали дещо менше часу порівняно з мідлами чи початківцями.
- Активність пошуку також зросла. В Україні 43% пошукачів подавалися на 20 і більше вакансій, за кордоном – 55%. Більшість проходили від одного до п’яти співбесід, але джуніори та інтерни мали менше інтерв’ю порівняно з досвідченішими колегами.
- Тестові завдання виконували 59% пошукачів в Україні та 55% за кордоном, причому для джунів і дизайнерів вони були майже обов’язковими (81% і до 91% відповідно). Live-coding інтерв’ю набули популярності серед технічних фахівців: 44% в Україні та 50% за кордоном проходили такі співбесіди, особливо AQA, розробники та фахівці з Data Science.
- ШІ став важливим інструментом для 70% пошукачів, особливо для джунів (78%) і тих, хто ще не знайшов роботу (76%). Найчастіше його використовували для створення резюме (50%), мотиваційних листів (41%) і портфоліо (понад 40% дизайнерів).
- В Україні основними платформами для пошуку роботи були Djinni (28% наймів), LinkedIn (24%) і DOU (19%). За кордоном домінував LinkedIn (38% наймів), тоді як Djinni та DOU використовували 66% і 62% пошукачів відповідно. Особисті контакти також відігравали значну роль: 9% в Україні та 17% за кордоном знайшли роботу через друзів чи колег.
- Зарплатні результати після зміни роботи різнилися. Загалом 57% айтівців, які знайшли нову роботу, отримали вищу зарплату, 22% залишилися на тому ж рівні, а 21% пішли на нижчу. У 2023 році підвищення отримували 65%, що вказує на погіршення умов.
- В Україні найкращі шанси на підвищення мали фахівці з даних, маркетологи та продажів (понад 60%), тоді як HR, дизайнери та PM частіше втрачали в зарплаті (понад 30%). За кордоном аналітики та QA мали вищі шанси на підвищення (65%), ніж PM.
- Джуніори та мідли частіше отримували кращі умови (понад 60%), тоді як сеньйори та ліди нерідко йшли на зниження (36% лідів в Україні, 24% за кордоном). Тривалий пошук (понад три місяці) збільшував імовірність меншої зарплати, особливо в Україні.
- Серед основних проблем пошуку айтівці називали брак зворотного зв’язку від компаній (55%), високу конкуренцію (52%), тривалий процес відбору (45%), низькі зарплати (43%) і недостатню кількість вакансій (42%).
- Для джунів додатковою перешкодою були неоплачувані тестові завдання, а для нетехнічних фахівців – вимоги офісної роботи.
- Ветерани ЗСУ стикалися з упередженнями, що ускладнювало комунікацію з роботодавцями. З іншого боку, компанії скаржилися на низький професійний рівень кандидатів (52%), нерелевантний досвід (44%) і брак фахівців із потрібними навичками (35%), що ускладнювало найм, особливо для продуктових компаній.
Контекст
У дослідженні взяли участь 3806 IT-спеціалістів з України та інших країн, які представляють різні напрями й посади, а також 651 новачок, що шукає перше місце роботи в галузі. Вони поділилися досвідом минулого року – від пошуку роботи та звільнень до участі в рекрутингу – та розповіли про свої настрої й очікування щодо майбутнього.
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