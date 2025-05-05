Понад 40% айтівців знизили зарплатні очікування через складнощі на ринку праці – дослідження DOU

За останній рік 43% українських ІТ-фахівців і 39% тих, хто працює за кордоном, знизили свої зарплатні очікування через складнощі на ринку праці. Пошук нової роботи в ІТ-секторі став значно активнішим у 2024 році порівняно з попереднім періодом. Про це йдеться у результатах дослідження DOU від 5 травня.