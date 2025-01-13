Зарплати IT-розробників падають: скільки заробляють українські айтішники – опитування DOU

В Україні медіанні зарплати IT-розробників зменшилася на 6%, середня зарплата становить близько $3300. Зниження торкнулося всіх спеціальностей, але зарплати розробників з досвідом понад 10 років залишаються на тому ж рівні. Про це йдеться у результатах опитування DOU , яке проводилося у листопаді-грудні 2024 року серед 5172 розробників.

Деталі

Медіанні зарплати Tech Lead знизилися до $5600 (-$100), Architect – до $6500 (-$325), а Senior – до $4500 (-$200 за пів року). Зарплати Team Lead залишились на рівні $5000.

Медіанна зарплата Middle-фахівців знизилася на $50 до $2450 після року стабільності. Зарплати Junior також зменшилися на $35 за півроку та $50 за рік, до $900. Найбільше падіння зарплат спостерігається серед Architect (-5%) та Senior і Junior розробників (-4%).

Розкид зарплат серед найбільш досвідчених розробників (Team Lead, Tech Lead, Architect) збільшився через зниження зарплат у нижчих квартилях. У Senior і Junior знизилися зарплати в усіх квартилях, а у Middle – лише в третьому. 10% розробників заробляють від $6250, 1% – понад $10 000.

Зниження зарплат спостерігається у розробників з досвідом 4-5 років, зокрема на $200-300. Медіанна зарплата фахівців з досвідом понад 10 років залишилася на рівні $5000.

У Києві та Львові знизились зарплати: у Києві через падіння зарплат джунів (-$50 до $950) та сеньйорів (-$200 до $4800), у Львові – мідлів (-$200 до $2500), сеньйорів (-$100 до $4600) та лідів (-$100 до $5700). Зарплати в Харкові, Дніпрі та Одесі без змін, у Вінниці – тенденція до зростання.

Продуктові компанії залишаються лідерами за зарплатами, але зростання припинилося. Аутстафінгові компанії продовжують знижувати зарплати, а в аутсорсингових та стартапах падіння зупинилось.

Серед спеціалізацій найбільше падіння зарплат у Back-end, Mobile та Full Stack, зокрема серед мідлів та сеньйорів. У Front-end падіння зупинилося, крім спеціалістів рівня Lead/Staff/Principal.

Зарплати в Desktop та Embedded-розробці нижчі за середні. Медіанні зарплати за мовами програмування знизились, але Scala зберігає лідерство ($6000). Зарплати фахівців з Kotlin, Java, Swift та Go також вищі за середні, з тенденцією до зниження.

Контекст

Оскільки майже 93% українських ІТ-компаній працюють на зовнішній ринок, галузь опинилась у складній конкуренції з іншими світовими технохабами, говорив Forbes Ukraine CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський у липні 2024 року.

На кінець листопада 2024 року українська ІТ-індустрія налічує 302 000 спеціалістів, що на 1,6% менше порівняно з 2023 роком. Йдеться у дослідженні IT Research Ukraine, проведеному Львівським ІТ Кластером. В Україні наразі працюють 2118 активних верифікованих ІТ-компаній. Половина з них є сервісними: 47% займаються аутсорсингом, 3% – аутстафінгом. Ще 31% компаній працюють за продуктовою моделлю, решта – мають змішану бізнес-модель.

У 2024 році експорт ІТ-послуг з України демонструє тенденцію до зниження, йдеться у дослідженні IT Research Ukraine 2024. За підсумками 11 місяців 2024 року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала $5,8 млрд, що на 4,7% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.