Кожен п’ятий український айтівець втратив роботу за останній рік: кого звільняють найчастіше. Дослідження DOU

Понад 19% українських IT-фахівців втратили роботу за останній рік, а більше половини висловлюють занепокоєння щодо можливої втрати робочого місця. Про це йдеться в результатах опитування DOU від 28 квітня.

Деталі

19% фахівців були звільнені (проти 16% у 2023 році), причому найчастіше це стосувалося Senior-спеціалістів. Ще 18% пішли з компаній за власним бажанням (14% у 2023 році).

Компанії найчастіше пояснювали звільнення працівників складною фінансовою ситуацією та оптимізацією або зміною пріоритетів. Оптимізацію і зміну фокусу частіше згадували продуктові компанії та стартапи, тоді як у сервісних та аутстафінгових основними причинами були закриття або завершення проєктів.

Через погані результати роботи було звільнено 13% айтівців, переважно в продуктових компаніях. Основні причини самостійного звільнення: відсутність кар’єрних (43%) і професійних (41%) перспектив, а також невдоволення зарплатою (38%). Серед айтівців за кордоном 16% пішли з роботи через переїзд або релокацію.

Нетехнічні фахівці частіше звільнялися через брак кар’єрних перспектив і конфлікти в команді, тоді як технічні – через фінансові питання або пошук кращих умов. Ліди частіше залишали роботу через втому та вигорання, сеньйори – через привабливіші пропозиції, а мідли – через відсутність розвитку і невдоволення зарплатою та бонусами. Ще 12% звільнень були пов’язані з конфліктами з керівником або лідом.

Найвищий рівень безробіття спостерігається серед дизайнерів і працівників відділів продажів – близько 30% з них шукають роботу. Найстабільнішими є фахівці з DevOps/SRE, Data Science та ML/AI, де лише 8-10% у пошуку.

Безробіття за кордоном вище, ніж в Україні: 17% проти 14%. Серед розробників за кордоном цей показник сягає 19%, а в Mobile-розробці – 38%.

Тривога щодо втрати роботи зросла: 52% айтівців в Україні та 57% за кордоном бояться залишитися без роботи (два роки тому – 48% і 45% відповідно).

Найменше хвилюються Data Scientists і топменеджери, найбільше – тестувальники, дизайнери, фахівці підтримки та інфраструктурні інженери.

Активність рекрутерів також зросла: 80% айтівців отримують від них повідомлення (восени 2023 року – 50%). Найбільший попит – на фахівців у Data Science/ML/AI та DevOps/SRE.

Водночас 38% респондентів не готові змінювати сферу діяльності, хоча кожен п’ятий розглядає таку можливість через труднощі з працевлаштуванням або бажання займатися цікавішою роботою.

Очікування щодо IT-ринку стримані: 34% вважають, що ситуація не зміниться, 32% прогнозують погіршення у 2025 році, і лише 19% вірять у зростання.

Контекст

В опитуванні взяли участь 3806 IT-фахівців з України та з-за кордону різних спеціалізацій і посад, а також 651 початківець, який шукає свою першу роботу в ІТ. Вони поділилися досвідом останнього року – пошуком роботи, звільненнями, рекрутингом спеціалістів, а також розповіли про свої настрої та очікування від майбутнього.