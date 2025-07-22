ChatGPT щодня отримує понад 2,5 млрд запитів від користувачів у всьому світі, з яких понад 330 млн надходять зі США. Тижнева аудиторія платформи перевищує 500 млн активних користувачів. Про це пише Axios з посиланням на OpenAI. Для порівняння, ще в грудні гендиректор OpenAI Сем Альтман зазначав, що сервіс отримує понад 1 млрд запитів на день.

Деталі

Ці дані були оприлюднені напередодні виступу CEO OpenAI Сема Альтмана на конференції Федеральної резервної системи у Вашингтоні. Там він представить економічний аналіз від головного економіста компанії та викладе ідею «демократизації» ШІ, яка передбачає справедливий розподіл економічних переваг технології серед населення.

Альтман запропонує «третій шлях», що балансує між прискореним розвитком ШІ та занепокоєнням щодо його ризиків. OpenAI прагне запобігти концентрації контролю над ШІ в руках великих корпорацій і забезпечити широкий доступ до технологій.

Крім того, президент США Дональд Трамп виступить на саміті Winning the AI Race, а Білий дім представить 20-сторінковий план розвитку ШІ, орієнтований на ліберальний підхід і економічне зростання.

OpenAI наголошує, що ключове питання – не лише економічний ефект від ШІ, а й те, хто отримає ці вигоди. Компанія вважає, що доступність інструментів ШІ для якомога більшої кількості людей є запорукою справедливого розподілу переваг.

Контекст

ChatGPT, запущений OpenAI 30 листопада 2022 року, швидко здобув популярність, досягнувши 1 млн користувачів за п’ять днів і 100 млн за два місяці. На лютий 2025 року платформа мала 400 млн щотижневих і 122 млн щоденних активних користувачів.

Найбільше користувачів у США (19%), Індії (7%) та Бразилії (5%). У травні 2024 року OpenAI представила GPT-4o, яка обробляє текст, зображення й аудіо, значно розширивши можливості ChatGPT.

У лютому 2025 року з’явилася функція Deep Research, що генерує аналітичні звіти за 5–30 хвилин, а GPT Store дозволив створити понад 3 млн власних чат-ботів без навичок програмування. Модель GPT Image 1, інтегрована в GPT-4o, у березні 2025 року створила 700 млн зображень за тиждень. Дохід OpenAI від ChatGPT у 2024 році досяг $3,7 млрд, а прогноз на 2025 рік становить $11 млрд при оцінці компанії в $157 млрд.