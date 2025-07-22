ChatGPT щодня отримує понад 2,5 млрд запитів від користувачів у всьому світі, з яких понад 330 млн надходять зі США. Тижнева аудиторія платформи перевищує 500 млн активних користувачів. Про це пише Axios з посиланням на OpenAI. Для порівняння, ще в грудні гендиректор OpenAI Сем Альтман зазначав, що сервіс отримує понад 1 млрд запитів на день.
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Деталі
- Ці дані були оприлюднені напередодні виступу CEO OpenAI Сема Альтмана на конференції Федеральної резервної системи у Вашингтоні. Там він представить економічний аналіз від головного економіста компанії та викладе ідею «демократизації» ШІ, яка передбачає справедливий розподіл економічних переваг технології серед населення.
- Альтман запропонує «третій шлях», що балансує між прискореним розвитком ШІ та занепокоєнням щодо його ризиків. OpenAI прагне запобігти концентрації контролю над ШІ в руках великих корпорацій і забезпечити широкий доступ до технологій.
- Крім того, президент США Дональд Трамп виступить на саміті Winning the AI Race, а Білий дім представить 20-сторінковий план розвитку ШІ, орієнтований на ліберальний підхід і економічне зростання.
- OpenAI наголошує, що ключове питання – не лише економічний ефект від ШІ, а й те, хто отримає ці вигоди. Компанія вважає, що доступність інструментів ШІ для якомога більшої кількості людей є запорукою справедливого розподілу переваг.
Контекст
ChatGPT, запущений OpenAI 30 листопада 2022 року, швидко здобув популярність, досягнувши 1 млн користувачів за п’ять днів і 100 млн за два місяці. На лютий 2025 року платформа мала 400 млн щотижневих і 122 млн щоденних активних користувачів.
Найбільше користувачів у США (19%), Індії (7%) та Бразилії (5%). У травні 2024 року OpenAI представила GPT-4o, яка обробляє текст, зображення й аудіо, значно розширивши можливості ChatGPT.
У лютому 2025 року з’явилася функція Deep Research, що генерує аналітичні звіти за 5–30 хвилин, а GPT Store дозволив створити понад 3 млн власних чат-ботів без навичок програмування. Модель GPT Image 1, інтегрована в GPT-4o, у березні 2025 року створила 700 млн зображень за тиждень. Дохід OpenAI від ChatGPT у 2024 році досяг $3,7 млрд, а прогноз на 2025 рік становить $11 млрд при оцінці компанії в $157 млрд.
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